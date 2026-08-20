Thua trắng trước tuyển Việt Nam, Malaysia có dùng lại 7 cầu thủ "nhập tịch lậu"?

Đội tuyển Malaysia để thua cả 2 lượt trận bán kết AFF CUp 2026 trước tuyển Việt Nam.

Không ghi nổi bàn thắng nào sau 2 lượt trận, đội tuyển Malaysia để thua tuyển Việt Nam với tỉ số chung cuộc 0-4 tại vòng bán kết AFF Cup 2026. Kết quả này mang tới sự tương phản lớn so với trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027 cách đây hơn 1 năm. Khi đó, Malaysia với 7 cầu thủ "nhập tịch lậu" đã thắng Việt Nam tới 4-0.

Thời điểm hiện tại, nhóm 7 cầu thủ này đã sắp hết hạn treo giò 1 năm. 4 người trong số họ bao gồm Jon Irazábal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và João Figueiredo dự kiến được CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) đăng ký với tư cách nội binh Malaysia cho mùa giải 2026/27.

João Figueiredo (áo vàng) có thể thi đấu tại giải VĐQG Malaysia với tư cách nội binh nhưng không đủ điều kiện chơi cho ĐTQG Malaysia.

Tuy nhiên, khi nhắc đến nhóm cầu thủ "nhập tịch lậu", HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia đã bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Hãy gác lại quá khứ. Với một đội ngũ mới, tôi tin rằng chúng ta có thể tiến bộ hơn trong tương lai".

Theo quy định của FIFA, dù được thi đấu trở lại sau án treo giò, 7 cầu thủ "nhập tịch lậu" vẫn không đủ điều kiện khoác áo ĐTQG. Hồ sơ nhập tịch theo diện gốc gác Malaysia đã bị FIFA bác bỏ. 7 cầu thủ này nếu muốn chơi cho ĐTQG Malaysia sẽ phải sinh sống đủ 5 năm tại Malaysia và nhập tịch theo phương thức này (tương tự Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên của tuyển Việt Nam).

Rõ ràng, trong tương lai gần, những Jon Irazábal hay João Figueiredo... sẽ không nằm trong kế hoạch của ĐTQG Malaysia. Trước mắt, đội bóng áo vàng sẽ chào đón chân sút gốc Brazil Bergson da Silva. Bergson vừa nhập tịch thành công và dự kiến thi đấu cho ĐTQG Malaysia từ FIFA ASEAN Cup 2026 (khởi tranh 24/9 tới).

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

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