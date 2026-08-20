Thua 0-4 tuyển Việt Nam, HLV Malaysia than thở: "Nếu đủ quân, chúng tôi có thể đá ngang ngửa họ"

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia không giấu được sự tiếc nuối.

Dù đã có những thời điểm thi đấu khá tốt, song đội tuyển Malaysia vẫn phải chịu kết quả thua chung cuộc 0-4 trước tuyển Việt Nam tại vòng bán kết AFF Cup 2026. HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra tiếc nuối khi không có được đội hình mạnh nhất để đấu với tuyển Việt Nam:

"Nếu có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong tay, chắc chắn đội tuyển Malaysia sẽ cạnh tranh ngang ngửa với tuyển Việt Nam và có một kết quả tốt hơn. Chúng tôi cũng thấy rằng Việt Nam đã cử đội hình mạnh nhất và họ là đương kim vô địch".

HLV Tan Cheng Hoe

Trên thực tế, đội tuyển Malaysia đã gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Một loạt các đội bóng lớn như Johor Darul Ta'zim, Kuching City và Selangor đã không nhả quân cho ĐTQG (do AFF Cup không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA). Giữa thời gian diễn ra giải, ông Tan Chang Hoe còn phải chia tay ngôi sao nhập tịch Wan Kuzain do CLB chủ quản Sporting JAX yêu cầu cầu thủ này trở về hội quân.

Cộng thêm hàng loạt ca chấn thương, có thời điểm HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 16 cầu thủ trong tay dù danh sách đăng ký ban đầu cho AFF Cup 2026 lên tới 26 cái tên.

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Xuyên suốt hành trình AFF Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe đã sử dụng nhiều cầu thủ thuộc độ tuổi U23 như Faris Danish, Pavithran hay Ubaidullah Shamsul. Nhà cầm quân 58 tuổi đánh giá giải đấu đã giúp cho nhóm cầu thủ này trưởng thành vượt bậc và có thể đóng vai trò trụ cột ở ĐTQG Malaysia trong tương lai.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tháng 9 tới, đội tuyển Malaysia dự kiến sẽ có đầy đủ những cái tên chất lượng nhất. Tuy nhiên, HLV Tan Cheng Hoe chưa chắc sẽ cầm quân ở giải đấu đỏ. Ông hiện vẫn đang chỉ có hợp đồng tạm quyền ở đội tuyển Malaysia.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

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