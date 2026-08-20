Báo Indonesia hết lời khen ngợi "song kiếm" của HLV Kim Sang-sik, đưa ra cảnh báo cho tuyển Thái Lan

HLV Kim Sang-sik đang sở hữu cặp tiền đạo rất "mắn" bàn thắng.

Vòng bán kết AFF Cup 2026 khép lại với sự bùng nổ đến từ Nguyễn Xuân Son. Sau 3 bàn thắng vào lưới Malaysia, chân sút 29 tuổi đã vươn lên cùng với Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Trang CNN Indonesia dành lời khen ngợi cho "song kiếm" Đình Bắc - Xuân Son:

"2 cầu thủ Việt Nam đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup 2026 là Nguyễn Xuân Son và Đình Bắc - cùng có 5 bàn thắng. Cho đến nay, chưa có cái tên nào khác có thể cạnh tranh được với sự sắc bén của Xuân Son và Đình Bắc. Người duy nhất hiện tại đang bám đuổi cặp đôi của đội tuyển Việt Nam là Teerasak Poeiphimai của Thái Lan với 4 bàn thắng".

CNN Indonesia cảnh báo đội tuyển Thái Lan trước thềm trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: "Sự góp mặt của Đình Bắc và Xuân Son là mối đe dọa lớn đối với đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2026. Hàng phòng ngự của Thái Lan cần phải cảnh giác với những pha di chuyển của 2 cầu thủ này. Nhưng các cầu thủ khác của tuyển Việt Nam cũng có thể gây ra mối đe dọa đáng kể.

Đình Bắc đang cùng Xuân Son dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Điều này tạo ra mối lo ngại đối với thủ môn của Thái Lan, Kampol Pathomakkakul, người đã để thủng lưới 3 bàn trong trận bán kết gặp Singapore. Sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam đã được chứng minh với 17 bàn thắng sau 6 trận đấu từ vòng bảng đến bán kết AFF Cup 2026".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng