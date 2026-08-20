HLV Kim Sang-sik đón tin vui, Xuân Son và Đình Bắc chính thức được xóa thẻ phạt

Đội tuyển Việt Nam có đầy đủ lực lượng tại chung kết AFF Cup 2026.

Quy định của AFF Cup 2026 ghi rõ: "Mọi cầu thủ thi đấu vòng bán kết mà chỉ nhận 1 thẻ vàng đều sẽ được xóa thẻ trước khi bước vào 2 lượt trận chung kết". Với quy định này, 3 tuyển thủ Việt Nam đã nhận thẻ vàng sau 2 trận đấu với Malaysia là Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Văn Vĩ đều được xóa thẻ. Như vậy, HLV Kim Sang-sik sẽ có đầy đủ lực lượng để so tài với Thái Lan.

Xuân Son được xóa thẻ sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2026

Bên phía Thái Lan, HLV Anthony Hudson cũng thở phào nhẹ nhõm khi 3 trường hợp Picha Autra, Yotsakorn Burapha và Sarach Yooyen đều được xóa thẻ sau vòng bán kết. Voi chiến cũng không có cầu thủ nào vắng mặt vì án treo giò tại trận chung kết sắp tới.

Tính cho đến hết vòng bán kết, Việt Nam vẫn là đội tuyển nhận ít thẻ vàng nhất AFF Cup 2026 - 4 thẻ vàng. Đội tuyển Thái Lan cũng chỉ mới nhận tổng cộng 7 thẻ vàng sau 6 trận đấu. Ngoài ra, tuyển Việt Nam còn có ít pha phạm lỗi nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết (45 pha phạm lỗi). Còn Thái Lan chính là đội phạm lỗi nhiều nhất (65 lần).

Một đặc điểm mà HLV Kim Sang-sik cùng các học trò cần lưu ý chính là những tình huống phạm lỗi của tuyển Thái Lan. Họ sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật từ rất xa khung thành, vừa có thể ngăn chặn đợt tấn công từ sớm mà lại tránh được thẻ phạt. Cách chơi này khiến cho các đối thủ gặp khó khăn khi triển khai tấn công.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng