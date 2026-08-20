Báo Thái Lan ấn tượng với sức mạnh áp đảo của đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2026.

Đánh bại Malaysia 2-0 trong trận lượt về, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-0 tại vòng bán kết AFF Cup 2026. Ở trận chung kết, đoàn quân áo đỏ sẽ tái ngộ Thái Lan. Cách đây gần 2 năm, tuyển Việt Nam từng vượt qua chính đối thủ này để vô địch AFF Cup 2024.

Trang Khaosod (Thái Lan) bày tỏ sự ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam: "Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo trong trận đấu gặp Malaysia về thời gian kiểm soát bóng và cơ hội ghi bàn. Tiền đạo gốc Brazil Nguyễn Xuân Son lập cú đúp giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0. Với tổng tỉ số 4-0 sau hai lượt trận, Việt Nam tiến vào chung kết gặp Thái Lan".

Đội tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết AFF Cup 2026

Hậu vệ Wanchai Jarunongkran của tuyển Thái Lan cũng bày tỏ sự thận trọng khi nhắc đến trận chung kết: "Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một đội bóng đáng gờm và là đối thủ mạnh.

Theo tôi, lợi thế nằm ở trận đấu lượt đi. Nếu Thái Lan thắng trận lượt đi trên sân nhà và ghi được nhiều bàn thắng, chúng tôi sẽ có lợi thế trước khi thi đấu trên sân khách. Bởi trong trận lượt về trên sân nhà của đối phương, với cổ động viên của họ, sân vận động và các yếu tố khác, điều đó có thể gây áp lực lên toàn đội".

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 Thái Lan vs Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 22/8.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026: Thái Lan vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Thái Lan thắng Hai đội hòa nhau Việt Nam thắng