Nguyễn Xuân Son tăng tốc trên bảng vàng AFF Cup, sánh ngang huyền thoại Kiatisuk

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đạt thành tích vô cùng ấn tượng tại AFF Cup.

Trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia, Nguyễn Xuân Son là người ghi cả 2 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo 29 tuổi đã nâng thành tích ghi bàn tại AFF Cup lên con số 12.

Xuân Son 2 lần đánh bại thủ môn Malaysia

Trên bảng vàng các chân sút xuất sắc nhất lịch sử AFF Cup, Xuân Son hiện đã vươn lên vị trí thứ 9, bằng với huyền thoại Kiatisuk của tuyển Thái Lan. Điều đặc biệt là Xuân Son mới có kỳ AFF Cup thứ hai cùng đội tuyển Việt Nam. Anh vẫn còn 2 lượt trận chung kết trước mắt để gia tăng thành tích.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ, Xuân Son hoàn toàn có khả năng vượt qua Công Vinh (15 bàn), Huỳnh Đức (14 bàn) và Tiến Linh (13 bàn) để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng lịch sử AFF Cup.

Tuy nhiên, sẽ còn một chặng đường rất dài nếu như Xuân Son muốn thách thức vị trí số một. Người đang dẫn đầu là chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda của Thái Lan với 25 bàn thắng, bỏ rất xa các vị trí tiếp theo.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

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