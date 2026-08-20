Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup: Xuân Son – Đình Bắc cùng dẫn đầu, đối thủ người Thái đứng ở đâu?

Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 đang diễn ra đầy hấp dẫn.

Với 2 bàn thắng vào lưới Malaysia, Nguyễn Xuân Son đã vươn lên cùng với Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026. Cả 2 chân sút tuyển Việt Nam đều đang sở hữu 5 pha lập công tính đến hết vòng bán kết.

Xuân Son lập cú đúp vào lưới Malaysia

Có 4 cầu thủ đã ghi được 4 bàn thắng. Nhưng hiện giờ chỉ còn 1 người trong số này có thể bám đuổi Xuân Son và Đình Bắc. Đó là Teerasak Poeiphimai của Thái Lan. Teerasak Poeiphimai cũng vừa tỏa sáng ở vòng bán kết với 2 bàn thắng vào lưới Singapore. Nhưng trong trận lượt về, cầu thủ 23 tuổi cũng đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

Một số cái tên khác được đánh giá vẫn còn cơ hội vươn lên là Kakana Khamyok (3 bàn), Yotsakorn Burapha, Đỗ Hoàng Hên (cùng 2 bàn).

Cả 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều đang ghi rất nhiều bàn thắng tại AFF Cup 2026. Chính vì thế, cuộc đua Vua phá lưới giải đấu hứa hẹn sẽ còn bất ngờ đến tận phút cuối cùng.

Trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam từng có 2 cầu thủ giành ngôi Vua phá lưới AFF Cup là Tiến Linh (6 bàn - năm 2022) và Nguyễn Xuân Son (7 bàn – năm 2024).

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)