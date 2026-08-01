"Các đối thủ đều phải thừa nhận, ĐT Việt Nam lúc này mạnh nhất Đông Nam Á!"

ĐT Việt Nam đã vượt qua Malaysia trong cả 2 trận lượt đi và về Bán kết AFF Cup 2026 với cùng tỷ số 2-0.

Highlights Việt Nam 2-0 Malaysia (Bán kết lượt về AFF Cup 2026)

ĐT Việt Nam vừa thắng Malaysia 2-0 ở Bán kết lượt đi AFF Cup 2026, để chung cuộc vượt qua đối thủ này 4-0 sau 2 lượt trận, tiến vào Chung kết gặp Thái Lan. Nhận định về con đường ĐT Việt Nam vào Chung kết, cựu tuyển thủ Như Thuần nói trên sóng VTV:

"Không chỉ chúng ta mà các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á cũng phải thừa nhận Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở thời điểm này. Và đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã có mặt ở trận chung kết. Một chiến thắng hoàn hảo cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về này.

Ở lượt đi, chúng ta không vượt trội đối thủ quá nhiều, nhưng vẫn có được hai bàn thắng trên sân khách nhờ những toan tính hợp lý và đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội của các cá nhân.

Còn ở trận lượt về này, chúng ta cho thấy đội tuyển Việt Nam vượt trội đối thủ rất nhiều. Cho dù không kiểm soát bóng nhiều hơn Malaysia, nhưng những chỉ số quan trọng đã cho thấy điều đó. Việt Nam tung ra tới 26 cú sút, trong khi đối thủ chỉ có 6 lần.

Rõ ràng, những con số đó đã nói lên sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có một hiệp đấu đầu tiên không ghi được bàn thắng, nhưng những cơ hội tạo ra đã cho thấy thế trận vượt trội. Và chỉ cần những tính toán về nhân sự, thay người hợp lý là mọi thứ được giải quyết".

ĐT Việt Nam 2 lần thắng Malaysia 2-0 (Ảnh: Linh Đan).

Ở trận này, Xuân Son vào sân từ ghế dự bị nhưng đã ghi cả 2 bàn thắng và được bầu chọn làm Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Nhận xét về Xuân Son, nhà báo Minh Hải chia sẻ:

"Xuân Son như một chiếc Lamborghini vậy, đã lướt đi theo một quán tính mà không ai có thể cưỡng lại được!

Tôi có hai điều rất hài lòng ở trận đấu này. Điều đầu tiên là trong hiệp một, chúng ta nhìn thấy HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng sau trận đấu lượt đi. Tức là chúng ta nhìn ra vấn đề và đã giải quyết được vấn đề.

Điều thứ hai là Xuân Son ngày càng trở nên đa năng hơn. Nếu nhìn kỹ vào những bàn thắng của Xuân Son, trước đây chúng ta thấy người chuyền bóng cho anh phần lớn là Văn Vĩ, nhưng bây giờ chúng ta có thêm một cầu thủ nữa, đó là Trương Tiến Anh.

Và đây không phải trận đấu đầu tiên Trương Tiến Anh trở thành tác nhân tạo ra tình huống dẫn đến sai lầm của đối phương và mở ra cơ hội cho Xuân Son.

Ở trận đấu ngày 31/5/2026 trên sân Thiên Trường, chính Trương Tiến Anh là người tạt bóng để Xuân Son đánh đầu ghi bàn. Ở trận lượt đi, cũng chính Trương Tiến Anh là người tạt bóng cho Xuân Son ghi bàn. Và đến trận đấu này, chúng ta lại thấy sự kết hợp đó.

Bây giờ, đội tuyển Việt Nam đang có hai cầu thủ đá biên, một bên cánh trái là Văn Vĩ và bên cánh phải là Trương Tiến Anh, đều đã tìm được sự kết nối rất tốt với Xuân Son".

Xuân Son 2 lần đều là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tại Bán kết (Ảnh: Tú Anh).

Mừng vì Xuân Son ngày càng có nhiều đối tác trên hàng công, nhưng nhà báo Minh Hải cũng có một mối lo:

"Chỉ có một điều tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, đó là chúng ta đang có dấu hiệu phụ thuộc vào Xuân Son. Nếu đội tuyển Việt Nam không có Xuân Son thì ai sẽ là người giải quyết trận đấu?

Chúng ta cũng biết ở trận đấu với Campuchia, đội tuyển Việt Nam đã gặp không ít khó khăn và Xuân Son lại là người khai thông thế bế tắc. Trận đấu trên sân Bukit Jalil của Malaysia cũng vậy, Xuân Son là người ghi bàn.

Còn ngày hôm nay, khi chúng ta tung ra tới 26 cú dứt điểm, chỉ có hai trong số đó là của Xuân Son và chúng ta đã có bàn thắng. Vậy nếu trong một ngày nào đó Xuân Son bị đối phương khóa chặt, ai sẽ là người thay thế? Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.

Tất nhiên, ngày hôm nay chúng ta hài lòng vì đã giành được tấm vé vào trận Chung kết. Nhưng chúng ta cần phải xem xét trận đấu này thật sâu, phân tích từng chi tiết để có những điều chỉnh phù hợp, bởi đối thủ ở trận chung kết là Thái Lan, đương nhiên sẽ là thử thách lớn nhất của chúng ta kể từ đầu giải".

Có một chi tiết đáng chú ý là ở Chung kết AFF Cup 2024 khi làm khách tại lượt đi trên đất Thái Lan, Xuân Son chưa kịp ghi bàn đã chấn thương gãy chân và phải nghỉ gần 1 năm. Giờ đây Xuân Son đã trở lại, tiếp tục đóng vai trò chủ lực đưa ĐT Việt Nam đến Chung kết AFF Cup, tái ngộ Voi chiến.

Thăm dò ý kiến Dự đoán trận Chung kết lượt đi AFF Cup 2026 trên sân Thái Lan Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Hai đội hòa nhau. Việt Nam chiến thắng. Thái Lan chiến thắng.

Nhà báo Minh Hải tự tin rằng lần này, Xuân Son sẽ có thể ghi bàn trên đất Thái Lan khi chúng ta làm khách ở ngay lượt đi:

"Xuân Son đã ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng Đông Nam Á mà cậu ấy từng đối đầu. Đây là một chỉ số rất quan trọng. Xuân Son cũng đã trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất kể từ vòng knock-out trong một kỳ giải vô địch Đông Nam Á.

Nhưng điều khiến tôi rất ngưỡng mộ Xuân Son lại nằm ở câu chuyện cậu ấy hồi phục sau chấn thương trên sân Rajamangala. Xuân Son từng bị gãy chân và mọi thứ diễn ra theo đúng một chu kỳ. Bây giờ, cậu ấy đã trở lại.

Bàn thắng thứ hai vừa rồi mà tất cả chúng ta đều chứng kiến hội tụ đầy đủ những phẩm chất của Xuân Son: nhanh, mạnh, khỏe, khéo và có một chút lạnh lùng trong dứt điểm. Những gì Xuân Son chưa làm được trên sân Rajamangala trước đây, tôi tin cậu ấy sẽ làm được trong trận đấu vào ngày 22/8 tới đây.

Lý do tôi khâm phục Xuân Son là bởi tôi đã theo sát quá trình hồi phục của cậu ấy. Mỗi một bước tiến trong quá trình đó đều là một cột mốc đáng nhớ. Ví dụ như bước chân đầu tiên mà cậu ấy có thể đi mà không cần nạng, buổi tập đầu tiên với bóng, rồi buổi tập đầu tiên đứng trên bóng thăng bằng, cho đến cú sút đầu tiên khi trở lại sân cỏ.

Thậm chí, khi cảm thấy chưa ổn, Xuân Son còn xin phép CLB Thép Xanh Nam Định trở về Brazil và thuê nguyên một ê-kíp từng hỗ trợ mình trước đây. Ngày trước, cậu ấy từng bị gãy ngón chân, còn lần này là một chấn thương nghiêm trọng hơn rất nhiều. Xuân Son trở về Brazil, bắt đầu lại quá trình hồi phục từ đầu đến cuối, thay đổi cả chế độ dinh dưỡng và thực đơn ăn uống. Tức là cậu ấy đã làm tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho ngày trở lại.

Mỗi khi nhìn thấy Xuân Son ăn mừng bàn thắng, tôi lại có cảm giác như đang xem một cuốn phim tua lại toàn bộ quá trình hồi phục của cậu ấy. Xuân Son ngày hôm nay thực sự là một phiên bản tuyệt vời của ý chí, tài năng và nghị lực. Đó là thành quả của tất cả những gì cậu ấy đã nỗ lực trong suốt thời gian qua".

Hoàng Hên - Tài Lộc chơi ổn nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng từ NHM.

Nếu Xuân Son đang ngày một xuất sắc ở AFF Cup 2026 này, thì Hoàng Hên - Tài Lộc vẫn gặp nhiều tranh cãi khi được kỳ vọng rất cao. Cựu danh thủ Như Thuần nói:

"Bên cạnh câu chuyện về Xuân Son, chúng ta cũng cần nói đến những cầu thủ bên cạnh anh, đặc biệt là hai cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên và Tài Lộc. Thực sự, đây là hai cái tên chưa để lại nhiều dấu ấn ở giải đấu lần này.

Tất nhiên, chưa thể biết trong hai trận chung kết lượt đi và lượt về sắp tới, những cầu thủ này có mang lại niềm vui cho đội tuyển Việt Nam hay không. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, họ chưa mang lại sự hài lòng như kỳ vọng. Họ vẫn cần thêm thời gian để thích nghi".

Cuối cùng, một vấn đề hiện không ít người lo lắng và câu chuyện thể lực và hồi phục của ĐT Việt Nam. Bởi trong khi Thái Lan đá xong trận Bán kết với Singapore trước chúng ta một ngày, đối phương được ở sẵn nhà đợi ĐT Việt Nam bay sang thi đấu.

Tuy nhiên, nhà báo Minh Hải cho rằng HLV Kim Sang-sik và BHL đã tính toán để rèn thể lực cho ĐT Việt Nam rất kĩ nên không cần quá lo:

"Các bạn cứ yên tâm về vấn đề thể lực của đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, HLV Kim Sang-sik đã dành khoảng nửa tháng để tập trung vào vấn đề thể lực và yêu cầu các cầu thủ phải đạt nền tảng thể lực ở mức cao. Nhờ vậy, đội tuyển có nền tảng thể lực tốt, tốc độ tốt và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu rất ổn định.

Mục tiêu của chúng ta là từng bước tiệm cận trình độ bóng đá châu Á. Vì vậy, tôi nghĩ vấn đề di chuyển sẽ không quá đáng ngại. Chúng ta từng sang Malaysia thi đấu, cũng chịu bất lợi về số ngày nghỉ và phải di chuyển nhiều hơn đối thủ, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn chơi rất tốt.

Điều quan trọng sau trận đấu ngày hôm nay là chúng ta nhìn thấy HLV Kim Sang-sik đã nhận ra vấn đề và tìm được những con người phù hợp để thay thế. Bùi Hoàng Việt Anh đã vào sân, rồi Đinh Quang Kiệt cũng được trao cơ hội. Đó là sự gắn kết và tiếp nối. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy chiều sâu đội hình rất tốt".

Theo lịch, ĐT Việt Nam sẽ đá Chung kết lượt đi trên sân Rajamangala của Thái Lan lúc 20h00 ngày 22/8 tới.

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