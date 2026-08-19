Xuân Son bùng nổ, ĐT Việt Nam đả bại Malaysia để thẳng tiến chung kết AFF Cup 2026

Xuân Son lập cú đúp giúp Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-0 và giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026.

Kết quả: Việt Nam 2-0 Malaysia Bàn thắng: Nguyễn Xuân Son 63', 90'

Tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn đầy thuyết phục khi đánh bại Malaysia 2-0 trên sân Mỹ Đình, qua đó khép lại hai lượt bán kết AFF Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. Nếu như chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế rất lớn, thì màn tái đấu tại Mỹ Đình cho thấy đội tuyển Việt Nam không chỉ biết bảo vệ thành quả mà còn đủ khả năng áp đặt thế trận và tiếp tục đánh bại đối thủ.

Thế trận một chiều và những cơ hội liên tiếp

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát khu vực giữa sân và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Malaysia.

Đội chủ nhà không lựa chọn cách chơi an toàn để bảo toàn lợi thế 2-0 có được từ lượt đi. Ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc với ý đồ tấn công rõ ràng. Chỉ sau ít phút, Việt Nam đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Phan Tuấn Tài tung cú dứt điểm từ tuyến hai sau đường bóng được Đình Bắc đưa vào vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Sau đó, sức ép ngày càng được gia tăng. Phút 10, từ một quả phạt góc bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu bật cao đánh đầu ở cự ly gần nhưng thủ môn Malaysia kịp thời phản xạ cứu thua ngay sát vạch vôi.

Đình Bắc dứt điểm rất nhiều nhưng tiếc là không ghi bàn (Ảnh: Tú Anh).



Việt Nam tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội. Đình Bắc có pha cứa lòng đẹp mắt ở phút 23 nhưng không thắng được thủ môn Malaysia. Đến phút 28, Hai Long có cơ hội thuận lợi sau tình huống đối phương mất bóng, song thay vì dứt điểm, tiền vệ này chuyền ngang cho Đình Bắc và hàng thủ Malaysia đã kịp can thiệp.

Càng về cuối hiệp một, sự áp đảo của Việt Nam càng rõ rệt. Phút 35, Văn Hậu thử sức bằng cú sút ở góc khá hẹp nhưng thủ môn Malaysia vẫn chơi xuất sắc. Phút 44, bộ ba Đình Bắc, Hai Long và Hoàng Hên phối hợp rất đẹp, song cú dứt điểm cuối cùng của Hoàng Hên lại đưa bóng đi ra ngoài.

Khép lại hiệp một, Việt Nam có hơn 10 pha dứt điểm trong khi Malaysia thậm chí chưa có cú sút nào đáng kể. Đó là minh chứng rõ nhất cho sự khác biệt giữa hai đội.

Malaysia buộc phải tấn công bởi họ cần ít nhất hai bàn để đưa trận đấu vào thế cân bằng, nhưng chính yêu cầu ấy lại khiến đội khách không thể triển khai bóng như mong muốn. Hàng tiền vệ Việt Nam hoạt động hiệu quả, giữ cự ly đội hình hợp lý và liên tục gây áp lực ngay từ giữa sân.

Malaysia thiệt quân khi Aguero chấn thương từ khá sớm (Ảnh: Tú Anh).



Xuân Son vào sân và lập tức tạo khác biệt

Bước sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Việt Nam vẫn là đội kiểm soát cuộc chơi và tiếp tục tạo ra cơ hội.

Phút 46, Đình Bắc có cơ hội sau đường tạt của Tuấn Tài nhưng cú dứt điểm ở tư thế khó đưa bóng đi vọt xà. Một phút sau, Văn Hậu lại bật cao đánh đầu sau quả phạt góc nhưng thủ môn Malaysia tiếp tục xuất sắc cản phá.

HLV Kim Sang-sik sau đó quyết định tăng cường sức mạnh hàng công. Phút 58, Tài Lộc và Xuân Son được tung vào sân thay Hai Long và Hoàng Hên. Chỉ ít phút sau, quyết định của nhà cầm quân người Hàn Quốc phát huy hiệu quả.

Phút 63, Việt Nam mở tỷ số. Hoàng Đức có pha tạt bóng rất tốt từ cánh trái vào khu vực cấm địa. Trương Tiến Anh khẽ chạm bóng nhưng chưa thể dứt điểm. Đúng lúc đó, Xuân Son xuất hiện rất nhanh, ập vào tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ môn Malaysia.

Xuân Son vào sân là lập tức ghi bàn (Ảnh: Tú Anh).



Đây là pha bóng thể hiện đầy đủ những phẩm chất của Xuân Son: khả năng chọn vị trí, tốc độ phản ứng và sự quyết đoán trong vòng cấm. Tiền đạo vừa được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân chỉ mất vài phút để tạo ra khác biệt.

Bàn thắng khiến Malaysia càng rơi vào thế khó. Họ cần tới bốn bàn để lật ngược tình thế sau khi tổng tỷ số đã là 3-0, nhưng hàng công đội khách gần như không thể xuyên phá hàng phòng ngự Việt Nam.

Hai phút nguy hiểm hiếm hoi của Malaysia đến ở phút 53, khi đội khách có liên tiếp hai pha dứt điểm từ tình huống phạt góc. Tuy nhiên, Lê Giang đã chơi tập trung để hóa giải, còn cú sút tiếp theo của Paulo Josue đi ra ngoài. Đó cũng là những dấu hiệu hiếm hoi cho thấy Malaysia có thể tạo ra áp lực thực sự trước khung thành Việt Nam.

Xuân Son hoàn tất cú đúp, Việt Nam khép lại bán kết hoàn hảo

Nếu bàn thắng ở phút 63 là dấu ấn của khả năng chọn vị trí thì bàn thắng ở phút 90 lại cho thấy sức mạnh cá nhân của Xuân Son. Tiền đạo này đột phá bên cánh trái, tiến sát khu vực cấm địa rồi tung cú sút ở góc hẹp. Bóng đi xuyên qua hai chân thủ môn Malaysia trước khi nằm gọn trong lưới.

2-0 cho Việt Nam! Đó cũng là bàn thắng khép lại một trận đấu mà đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Xuân Son có trận đấu chói sáng dù chỉ vào sân từ ghế dự bị (Ảnh: Tú Anh).



Xuân Son có thể không xuất hiện ngay từ đầu, nhưng việc anh được HLV Kim Sang-sik đưa vào sân đúng thời điểm đã tạo ra bước ngoặt. Tiền đạo này ghi cả hai bàn thắng, đồng thời trở thành lời giải cho bài toán mà Việt Nam gặp phải trong hơn một giờ đầu tiên: tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng thiếu một cú dứt điểm đủ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng. Chung cuộc, Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở lượt về và 4-0 sau hai trận bán kết.

Hàng công đáng mừng nhưng khả năng dứt điểm vẫn là nỗi lo

Điểm tích cực lớn nhất của tuyển Việt Nam là khả năng kiểm soát trận đấu. Malaysia cần bàn thắng nhưng gần như không có cơ hội tổ chức những đợt tấn công liên tục. Hàng tiền vệ Việt Nam kiểm soát tốt không gian, các hậu vệ giữ cự ly hợp lý và những tình huống chuyển trạng thái cũng được thực hiện khá nhanh.

Đặc biệt, hàng phòng ngự đã có một trận đấu rất tập trung. Malaysia chỉ tạo ra một vài tình huống nguy hiểm và không có đủ thời gian cũng như không gian để gây sức ép liên tục lên khung thành Lê Giang. Đây là điểm tựa quan trọng trước trận chung kết.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik chắc chắn vẫn còn lý do để lo lắng, đặc biệt ở khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam đã có rất nhiều tình huống có thể ghi bàn nhưng phải chờ tới phút 63 mới khai thông được thế bế tắc.

Trong một trận chung kết, đặc biệt khi đối thủ là Thái Lan, việc tạo ra cơ hội nhưng bỏ lỡ quá nhiều có thể trở thành vấn đề lớn. Thái Lan chắc chắn sẽ không để Việt Nam có nhiều khoảng trống và cơ hội như Malaysia đã tạo ra tại Mỹ Đình.

Nói cách khác, Việt Nam đang có một hàng phòng ngự đủ chắc chắn để làm điểm tựa, một hàng tiền vệ có khả năng kiểm soát trận đấu và một hàng công sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra khác biệt. Nhưng khâu cuối cùng vẫn cần được cải thiện nếu muốn bước lên ngôi vô địch.

NHM Việt Nam phủ kín SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Tú Anh).

Thái Lan là thử thách lớn hơn nhiều

Vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 là lời khẳng định mạnh mẽ cho tham vọng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến ở chung kết khi đối thủ là Thái Lan. So với Malaysia, Thái Lan có khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt hơn. Vì vậy, Việt Nam sẽ không dễ dàng duy trì thế trận áp đảo như hai lượt đấu bán kết vừa qua.

Dù vậy, màn trình diễn trước Malaysia cũng mang tới rất nhiều cơ sở để người hâm mộ tin tưởng. Đội tuyển Việt Nam đang cho thấy sự ổn định, khả năng tổ chức tốt và đặc biệt là sự linh hoạt trong cách sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Việc Xuân Son vào sân từ ghế dự bị rồi ghi cú đúp là một minh chứng. HLV Kim Sang-sik đã không nhất thiết phải sử dụng tất cả những quân bài mạnh nhất ngay từ đầu, mà quan trọng là chọn đúng thời điểm để tạo ra khác biệt. Trước Thái Lan, Việt Nam sẽ cần nhiều hơn thế. Đó sẽ là cuộc đấu về chiến thuật, bản lĩnh và khả năng tận dụng những khoảnh khắc quyết định.

Sau hai trận bán kết, Việt Nam đã ghi 4 bàn và không để thủng lưới lần nào trước Malaysia. Đó là một hành trình quá thuyết phục để bước vào trận chung kết. Nhưng nếu muốn nâng cúp, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần biến sự chắc chắn ở hàng thủ, khả năng kiểm soát thế trận và sức mạnh của Xuân Son thành một màn trình diễn hoàn chỉnh hơn nữa.

Malaysia đã bị khuất phục với tổng tỷ số 4-0. Giờ đây, trước mắt Việt Nam là Thái Lan và một thử thách lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin bước vào trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2026.

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