Trang web quốc tế chấm điểm U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc "out trình" dàn sao nhập tịch

Trang thông tin bóng đá quốc tế Flashscore đã công bố điểm số dành cho các cầu thủ trong trận đấu U23 Việt Nam thắng 3-2 trước U23 UAE. Người nhận điểm số cao nhất không ai khác ngoài Đình Bắc - 7,9 điểm.

Đình Bắc đã ghi được 3 bàn thắng tại giải U23 châu Á 2026

Chân sút xứ Nghệ ghi 1 bàn thắng đẹp mắt và có 1 pha kiến tạo đầy sắc nét cho Lê Phát lập công. Ngoài sự bùng nổ trên mặt trận tấn công, Đình Bắc còn rất tích cực hỗ trợ phòng ngự. Anh có 2 pha tắc bóng thành công và đạt tỉ lệ chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi lên tới 80%.

Flashscore chấm điểm các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận thắng 3-2 trước U23 UAE.

Phong độ rực sáng của Đình Bắc đã hoàn toàn làm lu mờ dàn sao nhập tịch của U23 UAE. Junior Ndiaye - chân sút đang khoác áo Montpellier (Pháp) - chỉ có điểm số 7,0. Một cầu thủ nhập tịch khác được kỳ vọng là Solomon Sosu thậm chí chỉ được chấm 6,1 điểm.

Điểm số dành cho các cầu thủ U23 UAE

Trở lại với U23 Việt Nam, người có điểm số xếp ngay sau Đình Bắc là Minh Phúc - 7,8 điểm. Hậu vệ đang khoác áo CLB CAHN chính là người ghi bàn ấn định tỉ số 3-2. Ngoài ra, anh còn kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn ở hiệp hai.

Lê Phát với bàn thắng mở tỉ số nhận điểm số 7,4. Khuất Văn Khang cũng được chấm 7,4 điểm sau trọn vẹn 120 phút lên công về thủ, tạo ra sự tin cậy lớn bên hành lang trái U23 Việt Nam. Bộ ba trung vệ cũng đều được chấm trên 7 điểm. "Chiến binh không phổi" Thái Sơn tiếp tục duy trì sự ổn định và chắc chắn với điểm số 7,1.