Báo UAE đau đớn khi đội nhà thua trận, nói lời khâm phục bản lĩnh của U23 Việt Nam

Nhờ bàn thắng ấn định tỉ số của Minh Phúc trong hiệp phụ, U23 Việt Nam vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2 tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026 và tiến vào bán kết.

Tờ Albayan (UAE) bày tỏ cảm xúc sau khi chứng kiến đội nhà thất bại: “Thất bại đầy tiếc nuối trước U23 Việt Nam đã chấm dứt hành trình của đội tuyển U23 UAE tại giải U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước trong hiệp chính nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc ở phút 39 và 62, cả hai lần U23 UAE đều nhanh chóng gỡ hòa ở phút 42 và 68 nhờ các bàn của Junior Ndiaye và Mansour Saeed Al Menhali.

Phạm Minh Phúc ghi bàn thắng thứ ba và cũng là bàn thắng quyết định cho U23 Việt Nam ở phút 101. Với kết quả này, U23 Việt Nam tiến vào bán kết”.

U23 Việt Nam thắng thuyết phục U23 UAE với tỉ số 3-2

Albayan cũng dành lời khen ngợi cho U23 Việt Nam khi thể hiện bản lĩnh và tìm được bàn thắng quyết định trong hiệp phụ:

“Thủ môn Khaled Tawhid đã tỏa sáng khi cản phá một cơ hội nguy hiểm của đội tuyển U23 Việt Nam ở những phút cuối cùng, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Nhưng trong hiệp phụ, U23 Việt Nam đã tận dụng tốt sai lầm trong khu vực phòng ngự của U23 UAE để ghi bàn thắng thứ ba. U23 UAE cố gắng gỡ hòa trong hiệp phụ thứ hai, nhưng hàng phòng ngự quả cảm của Việt Nam đã ngăn cản mọi đợt tấn công. Cuối cùng, U23 UAE đành chấp nhận kết thúc hành trình của mình”.

Trận bán kết của U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Đối thủ là đội thắng trong trận U23 Uzbekistan vs U23 Trung Quốc.