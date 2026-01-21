Trang web quốc tế chấm điểm U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Con số nghiệt ngã

Để thua với tỉ số 0-3 trước U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam không thể có lần thứ hai góp mặt tại trận chung kết giải U23 châu Á. Các học trò của HLV Kim Sang-sik không có được màn trình diễn như mong đợi và mắc sai lầm đáng tiếc ở một số tình huống.

Sau trận đấu, trang web thông tin bóng đá quốc tế Flashscore đã đưa ra đánh giá về các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong đó, người nhận điểm số cao nhất là trung vệ Hiểu Minh - 6,8 điểm. Cầu thủ đang khoác áo CLB PVF-CAND đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 95% và có 4 lần phá bóng thành công.

Chấn thương của Hiểu Minh đã khiến hàng thủ U23 Việt Nam chịu tổn thất lớn

Nhưng điều nghiệt ngã là Hiểu Minh chỉ góp mặt vỏn vẹn 33 phút đầu trận trước khi phải rời sân do chấn thương nặng. Thiếu vắng trung vệ sinh năm 2004, hàng thủ U23 Việt Nam suy yếu đáng kể và phải nhận 3 bàn thua từ các cầu thủ U23 Trung Quốc.

2 cầu thủ U23 Việt Nam được chấm điểm cao nhất sau Hiểu Minh là Văn Khang và Nhật Minh - cùng 6,5 điểm. Nhật Minh có một ngày thi đấu đầy cố gắng trong bối cảnh phải trám vào vị trí không phải sở trường. Những phút cuối trận, sau khi Lý Đức nhận thẻ đỏ, Nhật Minh là trung vệ thực thụ duy nhất còn lại của U23 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hải Phòng có 4 pha tranh chấp tay đôi thành công và 5 lần phá bóng giải nguy.

Flashscore chấm điểm các cầu thủ U23 Việt Nam

Đội trưởng Khuất Văn Khang cũng cho thấy bản lĩnh giữa thế trận khó khăn. Trên mặt trận phòng ngự, Văn Khang có tới 13 pha tranh chấp tay đôi thành công. Chân sút đang khoác áo CLB Thể Công Viettel còn suýt nữa ghi bàn từ tình huống đá phạt trực tiếp.

Bên phía U23 Trung Quốc, 2 cầu thủ điểm cao nhất là Peng Xiao và Wang Yudong - cùng 8,2 điểm. Thủ môn Li Hao cũng có một ngày làm việc hiệu quả và nhận điểm số 7,5.