Trung vệ U23 Việt Nam nhập viện gấp vì bị cầu thủ Trung Quốc đè lên, HLV Kim Sang-sik lo ra mặt

Phút 30 trận bán kết giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn khi Hiểu Minh dính chấn thương. Tình huống diễn ra khi trung vệ mang áo số 4 tranh chấp rồi bị cầu thủ U23 Trung Quốc ngã đè lên đầu gối.

Trong lúc được đội ngũ y tế sơ cứu, Hiểu Minh dường như đã bật khóc. Trung vệ U23 Việt Nam sau đó được đưa lên xe cấp cứu và đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra tình hình.

Nhiều khả năng, Hiểu Minh đã dính chấn thương dây chằng đầu gối. Điều này khiến anh không chỉ bỏ lỡ phần còn lại của trận bán kết, mà khả năng dự trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại giải đấu này cũng rất thấp.

HLV Kim Sang-sik lo ra mặt khi Hiểu Minh chấn thương.

Từ đầu giải, Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức là bộ 3 trung vệ quen thuộc được HLV Kim Sang-sik luôn luôn lựa chọn.

Việc Hiểu Minh chấn thương khiến thầy Kim phải đưa Đức Anh vào thay. Đáng tiếc, ở ngay đầu hiệp 2, hàng thủ U23 Việt Nam đã bị đối phương làm xáo trộn và ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở các phút 47 và 52. Đến phút 64, HLV Kim Sang-sik quyết định thay Đức Anh ra sân.