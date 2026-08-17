Trang trại 3.000 ha của bầu Đức đón khách quý, Nam Lào đang là “đại nông trường” của DN Việt

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Lãnh đạo 2 tỉnh của Việt Nam và Lào đến thăm trang trại HAGL

Chiều 16/8, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay tại huyện Xaysettha (tỉnh Attapeu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).



Cùng tham gia đoàn có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu On-sảy Miên-la-văn.

Tại đây, đoàn công tác của Thường trực HĐND 2 tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất, quy trình sơ chế một số nông sản chủ lực của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay (chi nhánh thuộc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai) hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt và kinh doanh cây ăn quả tại Lào.

Hiện Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay đầu tư nông trại quy mô 3.000 ha tại bản Hatxan (huyện Xaysettha), với các loại cây trồng chủ lực, gồm: chuối, sầu riêng, cà phê và dâu tằm.

Sản phẩm chủ yếu được sơ chế để xuất khẩu và cung cấp cho một số thị trường trong nước. Hoạt động sản xuất của công ty đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 900 lao động Lào, với mức lương từ 4,5-9 triệu kip/tháng, cùng hơn 70 lao động Việt Nam.

﻿Nam Lào - “đại nông trường” của doanh nghiệp Việt

Nông trại 3.000 ha của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay không phải vùng sản xuất quy mô lớn duy nhất mang dấu ấn doanh nghiệp Việt tại Nam Lào. Tại Attapeu và Sekong, HAGL Agrico hiện phát triển khu liên hợp nông nghiệp trên quỹ đất hơn 31.000 ha, theo thông tin giới thiệu của THACO AGRI.

Trước đó, Chính phủ Lào phê duyệt dự án quy mô 27.384 ha, tổng vốn khoảng 750 triệu USD, định hướng phát triển chuối, dứa, cây ăn trái, chăn nuôi, chế biến và logistics.

Theo số liệu công bố năm 2024, khu liên hợp HAGL Agrico Lào có hơn 3.200 ha chuối và hơn 11.000 ha cao su, cùng các vùng xoài, bưởi và chăn nuôi. Quy mô quỹ đất này lớn hơn 10 lần nông trại Khăn Xay của HAGL.

Hai doanh nghiệp hiện thuộc hai hệ sinh thái khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ quá trình Hoàng Anh Gia Lai mở rộng sang Lào từ nhiều năm trước.

Hoạt động này nằm trong xu hướng đầu tư ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt tại Lào. Đến giữa năm 2026, Việt Nam có 289 dự án còn hiệu lực với tổng vốn khoảng 6,6 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng và nông nghiệp.

Vì sao doanh nghiệp Việt chọn Lào để làm nông nghiệp quy mô lớn?

Một lợi thế lớn của Lào là khả năng hình thành quỹ đất tập trung hàng nghìn đến hàng chục nghìn ha, thuận lợi cho cơ giới hóa, xây dựng vùng nguyên liệu và tổ chức sản xuất quy mô công nghiệp.

Các tỉnh Nam Lào như Attapeu và Sekong còn nằm gần Tây Nguyên và duyên hải miền Trung Việt Nam, giúp nông sản kết nối thuận lợi với hệ thống cửa khẩu và cảng biển. Tuyến Sekong - cửa khẩu Nam Giang - cảng Chu Lai từng giúp rút ngắn hơn 170 km so với phương án qua cửa khẩu Bờ Y, đồng thời tạo đường ra biển cho hàng hóa từ Nam Lào.

Bên cạnh đó, các dự án còn tận dụng nguồn lao động địa phương. Riêng nông trại Khăn Xay đang tạo việc làm cho khoảng 900 lao động Lào, với thu nhập 4,5-9 triệu kip/tháng, tương đương khoảng 5,2-10,5 triệu đồng.

Mô hình đầu tư cũng đang thay đổi. Thay vì chủ yếu trồng cao su như giai đoạn đầu, doanh nghiệp Việt đang chuyển sang chuối, sầu riêng, cà phê, dứa và các mô hình kết hợp chăn nuôi, chế biến. Qua đó, Nam Lào dần trở thành một mắt xích trong chuỗi nông nghiệp xuyên biên giới, từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và xuất khẩu. ﻿