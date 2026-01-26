Trang Thông tin Chính phủ đưa khuyến cáo quan trọng về pate Cột Đèn

Trang Thông tin Chính phủ mới đây đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người dân cần phân biệt rõ: Pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn khác với dòng sản phẩm Pate đóng hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long", qua đó làm rõ một số thông tin đang gây nhầm lẫn thời gian qua.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo nội dung được đăng tải, tên gọi "pate Cột Đèn Hải Phòng" của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco, địa chỉ tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) bị trùng với tên sản phẩm pate truyền thống nổi tiếng của thành phố Hải Phòng - món ăn gắn với thương hiệu foodtour Hải Phòng, do các hộ kinh doanh tại chợ Cột Đèn (phường Lê Chân) bán từ nhiều năm nay. Việc trùng tên này đã gây ra không ít hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của người dân địa phương, đồng thời tác động trực tiếp đến uy tín và hình ảnh du lịch của thành phố Hải Phòng.

Trang Thông tin Chính phủ cũng nhấn mạnh, trên thực tế, 2 sản phẩm nói trên hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Pate đóng hộp của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long là sản phẩm được sản xuất theo quy trình công nghiệp, đóng trong lon thiếc nhỏ, có thời hạn bảo quản dài và được phân phối rộng rãi tại các siêu thị trên toàn quốc.

Pate Cột Đèn truyền thống là pate tươi, nổi bật với độ béo ngậy đặc trưng của mỡ phần tan chảy, quyện cùng mùi thơm của gan và tỏi phi. Do không sử dụng phương pháp bảo quản dài ngày, loại pate này thường có hạn sử dụng ngắn và cần được giữ lạnh để đảm bảo trọn vẹn hương vị nguyên bản. Đặc sản này được chế biến bởi các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Cột Đèn, đường Chùa Hàng, phường Lê Chân, chủ yếu bày bán ngay trong khu chợ và các tuyến phố lân cận như Hàng Kênh, Nguyễn Công Trứ…

Pate truyền thống nổi tiếng chợ Cột Đèn từ lâu đã là món quà quen thuộc được người dân và du khách lựa chọn mỗi khi ghé thăm Hải Phòng, được xem là một trong những đặc sản mang dấu ấn ẩm thực của thành phố.

Chính vì vậy, người dân và du khách cần phân biệt rõ 2 sản phẩm này, tránh những hiểu nhầm không đúng về sản phẩm pate Cột Đèn truyền thống - đặc sản nổi tiếng tại Hải Phòng.

(Ảnh: Châu Anh)

Với nhiều người sành ăn, pate Cột Đèn không chỉ đơn thuần là một món ăn kèm bánh mì mà còn là "ký ức vị giác" của Hải Phòng - thứ hương vị béo thơm rất riêng, khó trộn lẫn. Từ lâu, món pate này đã trở thành điểm nhấn trong bản đồ foodtour đất Cảng, được du khách tìm mua về làm quà hoặc thưởng thức tại chỗ như một cách cảm nhận trọn vẹn tinh thần ẩm thực địa phương.