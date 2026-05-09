Trạng thái khó hiểu của thiếu gia Campuchia sau ồn ào chia tay cô dâu Tây Ninh

Sau ồn ào chia tay khiến mạng xã hội dậy sóng, cuộc sống hiện tại của cô dâu Tây Ninh - Nguyễn Duyên và chú rể Campuchia - Long Hour vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nếu như Duyên Nguyễn vẫn gần như “ở ẩn” trên MXH, tắt bình luận TikTok và khóa bảo vệ trang cá nhân Facebook thì Long Hour lại có động thái trái ngược khi bắt đầu hoạt động trở lại công khai hơn.

Mới nhất, chú rể người Campuchia đăng tải loạt ảnh nhân dịp sinh nhật một người thân trong gia đình. Trong ảnh, Long Hour xuất hiện với trang phục bảnh bao, gương mặt tươi tắn khi check-in cùng mọi người.

Long Hour cùng với người thân trong bài đăng vào ngày 8/5

Một khoảnh khắc khác của chú rể Campuchia do người thân đăng tải (Ảnh: TTNV)

Động thái này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cho rằng Long Hour xuất hiện vui vẻ quá sớm sau đổ vỡ tình cảm, đặc biệt khi câu chuyện chia tay vẫn còn gây bàn tán trên MXH. Trong khi ở thời điểm chia tay Duyên Nguyễn, Long Hour không có bất cứ chia sẻ nào, người duy nhất lên tiếng là Duyên.

“Chắc Hour hết yêu Duyên rồi quá. Thấy tươi quá chừng luôn. Hour đã không muốn nhắc rồi mà mấy bà cứ nhắc Duyên hoài”, “Sao tui thấy từ ngày về lại Campuchia, Hour siêng up ảnh với story quá hén”, “Chia tay rầm rộ trả đồ hết trơn không quay lại được đâu, đây là cuộc sống đời thực chứ không phải phim ngôn tình”, “Hết rồi mới dứt áo ra đi chứ người yêu thương vợ thật lòng thì không ai chia tay nhanh vậy”,... là một số bình luận từ dân tình.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bênh vực Long Hour, cho rằng việc anh chàng quay lại cuộc sống bình thường là điều dễ hiểu và không nên tiếp tục gây áp lực cho người trong cuộc. Hơn nữa đó cũng là ngày sinh nhật người thân của Hour nên không thể cứ ủ dột, buồn bã được. “Chứ không lẽ bắt người ta buồn hoài à?” - một cư dân mạng nói.

Trong khi đó, một số fan couple vẫn tiếc nuối cho chuyện tình cảm của cặp đôi. Thậm chí, họ để lại bình luận mong cả hai có thể hàn gắn như: “ Về Việt Nam với Duyên thôi Hour ơi”, “Tới 15/5 sinh nhật vợ nhớ về đón sinh nhật cùng vợ nhé!”, “Ê nghe nói sắp sinh nhật của Duyên Nguyễn, không biết Long Hour có về Tây Ninh không”,...

Về phần mình, Long Hour không phản hồi bất kỳ bình luận nào trong clip mới nhất này.

Trước đó, thông tin Nguyễn Duyên (sinh năm 2005, quê Tây Ninh) và chồng Campuchia Long Hour (sinh năm 2007) chia tay chỉ sau khoảng 3 tháng kết hôn từng gây xôn xao khắp MXH. Trong livestream tối 27/4, Duyên Nguyễn cho biết nguyên nhân xuất phát từ bất đồng quan điểm sống, khác biệt ngôn ngữ và công việc. Cô khẳng định không có chuyện phản bội hay ai bỏ ai, cả hai chia tay trong hòa bình.

Cặp đôi từng viral khắp mạng xã hội hồi đầu năm 2026 nhờ đám cưới xa hoa với nhiều sính lễ giá trị lớn, tổng giá trị được đồn đoán lên tới khoảng 35 tỷ đồng. Chính vì vậy, việc cả hai bất ngờ “đường ai nấy đi” chỉ sau thời gian ngắn càng khiến dân mạng bàn tán nhiều hơn.

Đám cưới của cặp đôi vừa diễn ra vào đầu năm 2026 vừa qua (Ảnh: FBNV)

Duyên Nguyễn trong livestream làm rõ sự việc vào tối 27/4 (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, dù mỗi người đã có cuộc sống riêng nhưng mọi động thái của Nguyễn Duyên và Long Hour vẫn tiếp tục nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng, nhiều từ khóa liên quan đến cặp đôi đều lọt tìm kiếm phổ biến.