Ít ai biết rằng, một triệu phú có thể đạt mức độ hạnh phúc ngang bằng hoặc thậm chí thấp hơn một người quản lý cửa hàng hay một người nhân viên bình thường? Vậy có mối liên hệ nào giữa tiền bạc và hạnh phúc hay không?



Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người có nhiều tiền để có thể đáp ứng những nhu cầu cá nhân. Mong muốn tự do làm công việc yêu thích mà không quá quan tâm đến thu nhập trở thành nhu cầu của không ít người trong xã hội. Khái niệm Tự do tài chính cũng từ đó được nhiều người theo đuổi.

Tự do tài chính là một khái niệm về đầu tư và quản lý tài chính từ Châu Âu và Hoa Kỳ. Tự do tài chính là trạng thái mà con người có đủ tiền để trang trải cuộc sống hay đưa ra những quyết định và lựa chọn mà không phải đắn đo đến tác động về mặt tài chính.

Tự do tài chính không phụ thuộc vào thời gian, độ tuổi hay trí thông minh của bạn. Tự do tài chính phụ thuộc vào năng lực làm chủ và kiểm soát sức khỏe tài chính của bạn. Theo một cách hiểu khác, tự do tài chính là trạng thái khi bạn thoát khỏi nỗi lo lắng về tiền bạc.

01 Khi bạn không phải làm việc vì tiền, bạn sẽ được tự do hơn.



Sinh viên Trường Kinh doanh Harvard sẽ đều nghe được câu này trong lớp: “Muốn kiếm tiền trước hết phải bắt đầu bằng 'trái tim'." Nói cách khác, bạn nên tìm hiểu ý nghĩa của đồng tiền trong cuộc sống của mình. Đồng tiền của bạn để tăng thu giảm chi tiêu hay là để tiêu xài phung phí? Bạn muốn trở thành một nhà quản lý tài chính tài ba, hay bạn là người không quá coi trọng tiền bạc, kiếm được một đồng nhưng lại tiêu hết 2 đồng?

Thật vậy, mọi người đều mong muốn có được nhiều của cải, nhưng việc được tự do tài chính không có nghĩa là mọi người có thể tiêu tiền mà không có kế hoạch. Nếu bạn không thể quản lý tiền của mình một cách có trách nhiệm, dù tài sản của bạn lớn đến đâu, bạn cũng sẽ không thể thực sự đạt được tự do về tài chính.

Trong những năm gần đây, tin tức về những đại gia khoe khoang sự giàu có của mình dần trở thành tiêu đề trên các trang báo lớn, và là chủ đề nóng trên đường phố. Một chàng trai ở Nam Kinh đã mua một bó hoa tình yêu gồm 1999 bông hồng vàng chỉ để cầu hôn bạn gái của mình; hay một phụ nữ trẻ tiêu tiền tỷ để mua sắm; có người còn tậu cả đống túi hàng hiệu rồi chụp ảnh, khoe gia tài có bao nhiêu biệt thự…

Những người sinh ra đã ngậm thìa vàng này, bản thân họ dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng cuối cùng có thể không đạt được sự tự do trong tài chính.

Lý do rất đơn giản,vì họ chưa hiểu đúng đắn về tiền nên việc đắm mình trong thế giới xa hoa đã trở thành thói quen của họ. Những người như vậy chỉ biết tận hưởng niềm vui khi tiêu xài mà không hiểu được sự vất vả của việc kiếm tiền. Họ cũng không có đủ năng lực làm việc, ham muốn vật chất của họ ngày càng tăng lên thì bất kể có bao nhiêu tiền, đến một ngày cũng sẽ cạn kiệt vì thói quen tiêu xài này.

02 Người thực sự tôn trọng tiền bạc, quản lý tài chính nghiêm túc mới có thể đạt tự do tài chính



Lý Gia Thành (Li Ka-shing) có khối tài sản hàng tỷ đồng đáng ghen tị, nhưng ông lại rất coi trọng từng đồng tiền mà mình đang có. Không phải ông keo kiệt mà ông hiểu ý nghĩa thực sự của sự giàu có.

Một lần, trước khi lên xe, ông Lý Gia Thành lấy khăn tay ra lau mặt, đưa đồng một xu rơi ra và lăn trên mặt đất. Lúc đó trời đang mưa, ông nhất quyết đòi nhặt đồng xu lên nhưng cô thư ký kiên quyết ngăn lại vì lo sẽ tỷ phú có thể bị ướt mưa.

Sau đó, người phục vụ vẫn đứng bên cạnh nhặt đồng xu trả lại cho ông. Tỷ phú Lý Gia Thành đã trả cho người phục vụ 100 NDT tiền boa. Anh ta nói: "Nếu bạn không nhặt nó lên, nó sẽ rất lãng phí nếu nó bị nước cuốn trôi, nhưng 100 NDT sẽ không lãng phí. Tiền là của cải do xã hội tạo ra và không nên lãng phí. "

Chúng ta định nghĩa như thế nào về "chịu trách nhiệm về tiền bạc"?



Chịu trách nhiệm về tiền bạc không đơn giản là kiểm tra số tiền bạn có trong túi. Mặc dù bạn không có tài sản kếch xù như Lý Gia Thành nhưng bạn có thể học hỏi ở ông thái độ coi trọng tiền bạc và có trách nhiệm với nó. Không phải ai cũng có tiền, nhưng thái độ quan tâm là điều mà ai cũng có thể có được.

Chỉ cần bạn sắp xếp được kế hoạch quản lý tài chính hợp lý và nâng cao khả năng làm việc thì việc trở thành một triệu phú tự do tài chính sẽ không chỉ là giấc mơ.

