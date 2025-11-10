Trang Pháp, Hậu Hoàng lan tỏa tinh thần yêu nước tại Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Sau những chặng hành trình rực rỡ tại các trường đại học ở Hà Nội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền tiếp tục là điểm dừng chân đặc biệt của Sao Nhập Ngũ Unitour - hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ.

Chương trình được tổ chức kết hợp cùng Lễ chào tân sinh viên, khiến bầu không khí càng trở nên sôi động, nhiệt huyết và đầy ý nghĩa.

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ thanh xuân do chính sinh viên thể hiện, sân khấu bùng nổ với sự xuất hiện của hai “chiến sĩ” Sao Nhập Ngũ 2025: Hậu Hoàng (Hoàng Thúy Hậu) và Trang Pháp (Nguyễn Thùy Trang).

Khoác lên mình bộ quân phục tự hào, cả hai nghệ sĩ đã chia sẻ cảm xúc khi được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ – nơi giúp họ hiểu hơn về sự hi sinh, tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước của người lính.

Không chỉ giao lưu, Hậu Hoàng và Trang Pháp còn trở thành đội trưởng của hai đội sinh viên trong thử thách “Truyền tin tốc chiến” – một hoạt động vui nhộn nhưng đòi hỏi tinh thần đồng đội và phản xạ nhanh nhạy.

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình là phần trình diễn ca khúc chủ đề “Sao Nhập Ngũ” do chính sinh viên thể hiện, mang đến không khí tươi trẻ, tràn đầy năng lượng “yêu nước theo cách riêng” của thế hệ Gen Z.

Chia sẻ sau chương trình, Hậu Hoàng xúc động nói: “Mỗi điểm dừng chân của Sao Nhập Ngũ Unitour đều là một dấu mốc đẹp trong hành trình lan tỏa tinh thần yêu nước. Mình thật sự tự hào khi được góp phần mang hình ảnh người lính đến gần hơn với các bạn trẻ.”

Với Trang Pháp, niềm vui còn được nhân đôi khi ca khúc ‘Mãi là người Việt Nam’ - do chính cô sáng tác trong quá trình ghi hình Sao Nhập Ngũ 2025 - ngày càng được các bạn sinh viên đón nhận và hát vang đầy cảm xúc.

Sao Nhập Ngũ Unitour không chỉ là hành trình kết nối nghệ sĩ và khán giả, mà còn là cầu nối giúp thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và niềm tự hào khi được là người Việt Nam.