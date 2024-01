Trang Pháp đối đầu Lệ Quyên

Trang Pháp từng có 3 ngày luyện múa cột cho liên khúc Chỉ là - Down bad for you nhưng phải bỏ vì lý do riêng. Nhưng rút cuộc cô cũng có màn trình diễn ấn tượng tại tập 13 sau 5 ngày luyện tập chịu nhiều chấn thương. Ảnh: BTC