Trang Pháp đang hẹn hò 1 "anh trai" kém 8 tuổi?

Lần tái xuất và bứt phá ở Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng khiến Trang Pháp có một chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Sau thời gian lui về hậu trường để hỗ trợ các đồng nghiệp thì nay Trang Pháp lộ diện, tham gia các sự kiện nghệ thuật nhiều hơn. Cô còn là một trong các thành viên của LUNAS - nhóm nhạc quy tụ dàn sao nữ Lan Ngọc, Huyền Baby, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh. Song song với sự nghiệp thăng hoa thì chuyện đời tư của Trang Pháp cũng được nhiều người dành sự chú ý, bàn tán.

Mới đây nhất, trên Threads xuất hiện nhiều bài đăng nghi vấn về mối quan hệ giữa Trang Pháp và "Anh trai" JSOL. Cụ thể, "thánh soi" cho rằng JSOL và Trang Pháp cùng đeo trang sức đôi, trên dây chuyền của đàn trai có chi tiết cái ổ khóa còn đàng gái mang một chiếc chìa. Netizen dự đoán đây là cách "đánh dấu chủ quyền" khéo léo của 2 cả hai.

Ngoài ra, các "ông mai bà mối" đẩy thuyền online còn phát hiện Trang Pháp và JSOL cùng check in du lịch ở địa điểm hao hao nhau vào tháng 1/2023. Đáng nói, đó cũng là chuyến du lịch mừng tuổi mới của Trang Pháp. Trên mạng xã hội, JSOL và Trang Pháp thường xuyên tag (gắn thẻ) đối phương, tương tác thân thiết. Do JSOL nhỏ hơn Trang Pháp 8 tuổi nên cả hai có cách xưng hô là chị - em.

Cư dân mạng phát hiện dây chuyền đặc biệt của Trang Pháp và JSOL, 1 người mang chìa, 1 người mang ổ khóa

Cả hai từng lộ hint du lịch đầu năm 2023, đây là chuyến đi mừng sinh nhật Trang Pháp

Tuy nhiên, những "fan cứng" có theo dõi cuộc sống đời thường của JSOL cho biết anh cách đây ít hôm, nam ca sĩ chia sẻ trên livestream là hiện tại vẫn "độc thân". Về phía Trang Pháp, cô từng cho hay hiện tại chỉ muốn tập trung vào công việc, đến khi nào "chốt cưới" ai đó thì sẽ chính thức công bố 1 lần.

Giữa tin đồn hẹn hò, JSOL cho biết vẫn đang độc thân

JSOL sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thái Sơn. Nam ca sĩ có niềm đam mê với âm nhạc từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, JSOL theo học Khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa nghệ thuật và Quân đội, bắt đầu sự nghiệp ca hát. Năm 2021, JSOL tham gia chương trình The Heroes nhưng không đạt thứ hạng cao. Thời gian gần đây, tên tuổi của JSOL được nhiều người chú ý hơn khi góp mặt trong danh sách 30 sao nam ở một chương trình thực tế.

JSOL được nhiều người biết đến hơn khi tham gia show quy tụ 30 nghệ sĩ nam

Trang Pháp sinh năm 1989, cô được nhiều người biết đến từ khi xuất hiện trên truyền hình với vai diễn trong phim Nhật ký Vàng Anh (2006-2007). Cô có dấu ấn trong các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ... Trang Pháp và Băng Di là đôi bạn gây ấn tượng tại Cuộc Đua Kỳ Thú. Trang Pháp cũng chính là Quán Quân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1.

Về quy tắc luôn nói "không" với chiêu trò thị phi, drama hay dùng chuyện đời tư gây chú ý, Trang Pháp chia sẻ với chúng tôi: "Tôi không muốn tạo thêm những nỗi lo cho ba mẹ nữa. Một phần khác là do bản chất con người của Trang cũng muốn như vậy. Trang cảm thấy mọi chuyện nếu được mình nhìn qua một lăng kính tích cực thì nó sẽ nhẹ nhàng. Sau khi đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Trang hiểu được một sự việc có nhiều cách để giải quyết. Khi còn trẻ, Trang hay chọn cách giải quyết ngay và luôn, phải đúng và sai, phải trắng đen rõ ràng. Nhưng càng lớn lên, Trang thấy chuyện đúng sai không quan trọng bằng việc bản thân có thấy an yên không, và sự an yên của mình sẽ đem đến sự bình yên cho gia đình, cho bố mẹ".