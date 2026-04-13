Trang Pháp càng thua càng nổi tiếng

Trang Pháp “bầm dập” tại Đạp Gió

Ngay từ những tập đầu tiên, luật chơi khắt khe của Đạp Gió 2026 đã đẩy Trang Pháp vào tình thế nan giải, được nhiều khán giả ví von là "khổ nhất thế giới". Sau màn chào sân ấn tượng, đại diện Việt Nam được giao trọng trách đội trưởng tại Công diễn 1 nhưng lại phải gánh vác một đội hình không mạnh về kỹ năng trình diễn gồm Giang Ngữ Thần và Duy NiNa.

Trang Pháp làm đội trưởng tại công diễn đầu tiên (Ảnh: FBNV)

Giang Ngữ Thần dù từng là một cái tên có tiếng, được ngôi sao hạng A Châu Kiệt Luân o bế trong quá khứ, nhưng cô đã trải qua một thời gian rất dài không hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Ngay tại vòng thi solo trước đó, Giang Ngữ Thần đã không nhận được phản ứng tốt từ khán giả do kỹ năng yếu kém, cộng thêm những ồn ào về đời tư cá nhân bên ngoài chương trình cũng làm ảnh hưởng nhiều đến việc chuẩn bị cho màn trình diễn. Về phía Duy NiNa, cô xuất thân là một MC truyền hình.

Duy NiNa và Giang Ngữ Thần không sỡ hữu khả năng trình diễn được đánh giá cao (Ảnh: FBNV)

Duy NiNa hoàn toàn không sở hữu nền tảng kỹ năng thanh nhạc, thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống trên sân khấu ca nhạc và có độ nhận diện công chúng thấp. Ngay từ khi đội hình được công bố, nhiều người đã nhận định đây là một tổ hợp yếu và bày tỏ sự lo ngại sâu sắc cho khả năng tiến xa của Trang Pháp.

Đội Trang Pháp nhận kết quả kém tại vòng mini test (Ảnh: FBNV)

Thử thách càng thêm khó khăn khi nhóm chọn Đại nghệ thuật gia , một bản siêu hit của Thái Y Lâm với tiết tấu dồn dập, vũ đạo khó và phần rap tiếng Trung cực dài. Rào cản ngôn ngữ khổng lồ và thời gian tập luyện gấp rút khiến kết quả mini-test trở thành thảm họa. Đồng đội hụt hơi, quên lời, thậm chí giữ thái độ giỡn hớt khiến ban giám khảo thất vọng. Hậu quả, đội Trang Pháp rơi thẳng vào nhóm nguy hiểm, phải nhận hình phạt biểu diễn đầu tiên và trực tiếp so điểm với 4 đội khác.

Khối lượng công việc khổng lồ đổ ập xuống Trang Pháp (Ảnh: FBNV)

Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất tiếp tục "đánh úp" bằng luật chơi mới, khiến đại diện Việt Nam thực sự "bị hành bầm dập". Trang Pháp phải chuẩn bị thêm ca khúc Là anh cho vòng PK đội trưởng. Nếu phần thi nhóm thua, cô buộc phải thắng vòng PK sinh tử này để cứu đồng đội khỏi viễn cảnh bị loại. Khối lượng công việc khổng lồ đổ ập xuống khi Trang Pháp vừa gồng gánh dàn dựng bài nhóm, vừa tự học thuộc bài cá nhân. Phải xử lý trọn vẹn hai ca khúc tiếng Trung cực khó chỉ trong vỏn vẹn 4 ngày là một áp lực vượt quá sức chịu đựng.

Trang Pháp thua trong vòng đấu nhóm

Tối 11/4/2026, dù sân khấu Đại nghệ thuật gia được Trang Pháp cùng hai đồng đội dàn dựng thị giác ấn tượng, đội của cô vẫn phải đối mặt với thử thách khó khi phải cạnh tranh bình chọn trực tiếp với đội của Lý Tiểu Nhiễm - nữ diễn viên sở hữu lượng fan quốc dân "khủng" tại xứ tỷ dân. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, team Trang Pháp chỉ nhận về 824 phiếu bầu.

Trang Pháp bại trận lần hai tại vòng đấu đội trưởng

Thất bại ở phần thi nhóm buộc Trang Pháp bước vào vòng PK sinh tử với Tiêu Tường. Dù đã nỗ lực hết sức, đại diện Việt Nam vẫn ngậm ngùi nhận thất bại sít sao là 437 - 472. Cú đúp thua cuộc này dẫn đến kết quả là thành viên Duy NiNa chính thức bị loại. Việc một nghệ sĩ có thực lực như Trang Pháp liên tục “bị hành” và rơi vào chuỗi thua thảm hại chỉ sau một vòng thi đã thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trên khắp cõi mạng.

Cnet phẫn nộ - fan Việt nổi giận đòi mang Trang Pháp về nước

Ngay sau khi Công diễn 1 kết thúc phát sóng, cái tên Trang Pháp lập tức trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi bậc nhất trên mạng xã hội xứ Trung. Sự phẫn nộ của dư luận bắt nguồn từ kết quả khó hiểu của chương trình. Dù đội hình của Trang Pháp được đánh giá là một tiết mục có đầu tư, thể hiện rõ tư duy dàn dựng sân khấu xuất sắc.

Tiết mục của đội Trang Pháp được đánh giá cao

Tiết mục gây tranh cãi của đội Lý Tiểu Nhiễm

Ngược lại, màn trình diễn của đội đối thủ Lý Tiểu Nhiễm vướng vô số lỗi kỹ thuật nghiêm trọng. Các thành viên đội Lý Tiểu Nhiễm liên tục hát chênh phô, lệch tông, thậm chí trở thành chủ đề bị mang ra trêu cười, cắt ghép trên các nền tảng mạng xã hội xứ trung. Tuy nhiên, đội hình mắc nhiều lỗi này lại giành chiến thắng trước đội của Trang Pháp.

Sự mâu thuẫn giữa chất lượng chuyên môn và kết quả bình chọn đã khiến cư dân mạng Trung Quốc nổi giận. Hàng loạt tài khoản mạng xã hội thẳng thừng chỉ trích nhà đài đã cố tình dàn xếp kết quả. Nhiều vlogger chuyên phân tích giải trí và netizen xứ Trung bày tỏ sự khó hiểu trước hệ thống điểm số của chương trình. Từ khóa "Thương xót team Trang Pháp" , leo thẳng lên vị trí Top 1 Hot Search của Weibo chỉ trong thời gian ngắn.

Tên Trang Pháp leo thẳng top 1 hot search (Ảnh: KandeeASCFTP)

Dưới các bài đăng của nhà sản xuất, hàng chục ngàn bình luận chỉ trích sự chèn ép đã xuất hiện. Đặc biệt, câu nói đầy uất ức của thành viên Duy NiNa trên sân khấu khi bị loại: "Tôi không biết tiêu chuẩn chấm điểm của sân khấu 'Chị đẹp' là gì" đã trở thành một biểu tượng, được netizen Trung Quốc spam kịch liệt trên mọi diễn đàn.

Cnet phẫn nộ vì kết quả bất công dành cho Trang Pháp (Ảnh: anniya_uhu)

Nhiều bình luận từ Cnet còn thẳng thắn nhắn gửi: "Hy vọng các bạn Việt Nam có thể giúp chuyển lời, cư dân mạng Trung Quốc chúng tôi cũng rất yêu mến và xót xa cho cô ấy. Đài Mango không ra gì, chúng tôi cũng rất tức giận!".

Tại Việt Nam, làn sóng phẫn nộ cũng bùng nổ không kém. Đối với khán giả trong nước, Trang Pháp không phải là một thí sinh đi tìm kiếm sự nổi tiếng, cô là Quán quân của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Tài năng âm nhạc, tư duy sản xuất và kỹ năng trình diễn của cô đã được kiểm chứng qua một hành trình dài tại thị trường nội địa. Việc một nghệ sĩ có thực lực và vị thế tại quê nhà lại phải sang nước ngoài chịu đựng lịch trình vắt kiệt sức khỏe, đồng thời đối mặt với những đánh giá bất công là điều khó có thể chấp nhận.

Cộng dồng mạng Việt Nam đồng loạt yêu cầu mang Trang Pháp về nước (Ảnh cap màn hình)

Ngay trong đêm 11/4, khắp mạng xã hội ngập tràn các bài đăng bức xúc. Khán giả Việt Nam liên tục để lại các bình luận yêu cầu nữ ca sĩ rút lui khỏi chương trình: "Chị Trang Pháp về nhà ngay! Ở nhà mình có phở ngon, về Việt Nam mình nghỉ ngơi dưỡng sức đi chị, thề coi mà tức" , hay "Đi thi bay lượn đủ kiểu mà điểm thấp hơn cái nhóm hát nhạc mẫu giáo... Về Việt Nam chạy show kiếm tiền còn hơn". Đa phần người hâm mộ đều cho rằng, với năng lực hiện có, Trang Pháp không cần phải đánh đổi sức khỏe ở một sân chơi đang vướng nhiều tranh cãi về tính minh bạch.

Trang Pháp được nhiều hơn mất

Không thể phủ nhận Trang Pháp đang trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt tại Đạp Gió 2026 và phải đánh đổi nhiều thứ. Cái giá dễ nhận thấy nhất chính là sự sụt giảm nghiêm trọng về mặt thể chất. Việc phải liên tục làm việc với cường độ cao, đối diện với luật chơi bào mòn sức lực đã khiến tình trạng sức khỏe của đại diện Việt Nam rơi vào mức báo động.

Tình trạng sức khỏe của Trang Pháp khiến nhiều người lo ngại (Ảnh: FBNV)

Ngay từ khi sang Trung Quốc, cô từng chia sẻ về việc bị ốm và giọng hát không ở trạng thái tốt nhất. Nghiêm trọng hơn, theo tiết lộ từ đồng đội Duy NiNa, Trang Pháp vì chịu áp lực quá lớn nên đã "bị đau tim giữa đêm, sợ làm phiền mọi người nên phải tự đi bệnh viện" khiến dư luận vô cùng lo lắng.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, việc liên tục rơi vào thế bất lợi còn khiến Trang Pháp đánh mất không ít lợi thế quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi. Trước hết là sự ổn định về phong độ. Dù sở hữu năng lực toàn diện, nhưng việc phải luyện tập trong thời gian gấp rút và chịu áp lực thi đấu lớn khiến cô khó có thể trình diễn ở trạng thái hoàn hảo nhất, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cho các vòng sau.

Gánh nặng tâm lý khiến cuộc chơi không còn đơn thuần là nơi để Trang Pháp tận hưởng sân khấu và thể hiện màu sắc nghệ thuật cá nhân (Ảnh: FBNV)

Đáng quan ngại hơn, gánh nặng tâm lý khiến cuộc chơi không còn đơn thuần là nơi để cô tận hưởng sân khấu và thể hiện màu sắc nghệ thuật cá nhân. Thay vào đó, cô buộc phải liên tục gồng mình trước các thử thách và những tranh cãi xoay quanh kết quả, biến hành trình này thành một cuộc chiến sinh tồn đầy căng thẳng.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách toàn diện, sự đánh đổi này không hoàn toàn chỉ mang lại hệ lụy tiêu cực. Bước vào cuộc thi với vị thế Quán quân bản Việt, nhưng đối với đại đa số công chúng Trung Quốc, Trang Pháp ban đầu vẫn là một nhân tố hoàn toàn xa lạ. Xuất phát điểm này khá tương đồng với thời điểm cô mới tham gia Chị Đẹp 2023. Sở hữu chuyên môn tốt nhưng danh tiếng truyền thông chưa bùng nổ. Dù vậy, chính việc bị đặt vào những thử thách hóc búa và chịu thua thiệt về điểm số đã mang lại cho Trang Pháp một lợi thế khổng lồ chính là sự chú ý của dư luận.

Chính những tranh cãi đã giúp mang lại cho Trang Pháp một lợi thế khổng lồ chính là sự chú ý của dư luận (Ảnh: FBNV)

Những tranh cãi đã giúp tên tuổi của đại diện Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ. Việc leo thẳng lên Top 1 Hot Search Weibo nhờ sự phẫn nộ của khán giả là minh chứng rõ nét nhất. Sự bất công đã vô tình kích hoạt sự đồng cảm lớn từ công chúng xứ Trung. Chỉ qua một vòng thi, Trang Pháp đã được khán giả quốc tế công nhận hàng loạt ưu điểm. Cô được khen ngợi có khả năng học ngoại ngữ thần tốc, tư duy làm việc nhóm chuyên nghiệp, kỹ năng dàn dựng sân khấu thông minh và năng lực trình diễn tốt.

Trang Pháp giờ đây đã có được độ nhận diện nhất định tại nước bạn (Ảnh: FBNV)

Từ một gương mặt xa lạ, Trang Pháp giờ đây đã có được độ nhận diện nhất định tại nước bạn. Khán giả quốc tế đã chứng kiến năng lực thực sự và sức hút của đại diện Việt Nam trên sân khấu lớn. Hiện tại, độ thảo luận xung quanh Trang Pháp đang thuộc top đầu chương trình. Xét ở góc độ truyền thông, danh tiếng của cô đã vượt ra khỏi biên giới và năng lực chuyên môn được khán giả xứ Trung ghi nhận.

Điều quan trọng nhất là Trang Pháp vẫn chưa bị loại và cô vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục bứt phá (Ảnh: FBNV)

Chung quy lại, tính đến thời điểm hiện tại, đại diện Việt Nam vẫn đang trụ vững. Dù liên tiếp nhận kết quả bất lợi ở các vòng bình chọn, điều quan trọng nhất là Trang Pháp vẫn chưa bị loại. Những nghịch cảnh trong hành trình này trở thành một đòn bẩy thuận lợi cho danh tiếng của Trang Pháp. Chặng đường phía trước của Đạp Gió 2026 vẫn còn dài, và Trang Pháp vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục bứt phá, giới thiệu đến khán giả quốc tế những khía cạnh nghệ thuật mà cô chưa có dịp thể hiện.