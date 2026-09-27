Trang chủ FIFA ấn tượng với Đình Bắc, dành lời khen cho "lá chắn thép" tuyển Việt Nam

Trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết về trận đấu Việt Nam vs Philippines.

Cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Philippines là trận đấu cân bằng nhất lượt trận đầu tiên hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đã gặp không ít khó khăn mới có thể giành chiến thắng với tỉ số sát nút 1-0.

Trang chủ FIFA ấn tượng bàn thắng quyết định của tuyển Việt Nam: "Bàn thắng trong hiệp một của Nguyễn Đình Bắc đã tạo nên sự khác biệt tại Bandung, giúp "Những chiến binh Sao Vàng" giành chiến thắng sít sao trước Philippines.

Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Do chưa từng đánh bại Việt Nam trong suốt 12 năm qua, Philippines bước vào trận mở màn bảng B tại Bandung với tư cách là đội bị đánh giá thấp hơn.

Tuy nhiên, Randy Schneider suýt chút nữa đã giúp họ vươn lên dẫn trước ở phút 23 khi cú sút xa của anh đưa bóng dội trúng xà ngang. Chỉ 2 phút sau, họ đã phải trả giá cho pha bỏ lỡ đó: Nguyễn Đình Bắc băng lên đón đường chuyền của Williams Minh Hoàng và ghi bàn, đưa Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước".

FIFA cũng dành lời khen ngợi cho thủ môn Patrik Lê Giang với pha cứu thua xuất sắc: "Đội tuyển Philippines không hề tỏ ra e ngại; Jarvey Gayoso đã có cơ hội san bằng tỉ số, nhưng pha cứu thua xuất sắc của Patrik Lê Giang đã từ chối bàn thắng cho Philippines".

Nhưng FIFA cũng không quên nhắc đến nguy cơ dành cho tuyển Việt Nam với chấn thương của Nguyễn Xuân Son: "Đội tuyển Việt Nam sau đó đã phải chịu tổn thất lớn khi đội trưởng Nguyễn Xuân Sơn buộc phải rời sân vì chấn thương gân kheo ngay sau phút thứ 60. Sẽ là một khoảng thời gian chờ đợi đầy lo âu khi tuyển Việt Nam đánh giá mức độ chấn thương gân kheo của Nguyễn Xuân Son".

Kết thúc lượt trận mở màn, tuyển Việt Nam bằng điểm nhưng kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chạm trán Thái Lan vào lúc 20h00 ngày 29/9 tới.