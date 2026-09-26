Bầu Đức "chơi lớn", U23 Việt Nam được dự giải đấu có Thái Lan và cựu vô địch châu Á

U23 Việt Nam sẽ được tham dự giải đấu chất lượng trong tháng 11 tới.

Vào tháng 11 tới, bầu Đức sẽ tổ chức giải đấu U23 quốc tế tại Gia Lai. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam dự kiến so tài với 3 đối thủ là U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Được biết, tổng quỹ thưởng mà bầu Đức dành cho các đội tham dự giải lên tới 4 tỷ đồng.

Một thông tin đáng chú ý khác, giải U23 quốc tế sẽ diễn ra trọn vẹn trong lịch thi đấu FIFA Days tháng 11/2026. Do đó, U23 Việt Nam cũng như 3 khách mời có thể hội quân với đầy đủ lực lượng mạnh nhất.

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế vào tháng 11/2026

Sau loạt giải đấu thành công từ U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam bước vào quá trình chuyển giao thế hệ. Nhóm cầu thủ thuộc độ tuổi U21 được trao cơ hội để sẵn sàng cho những giải đấu lớn trong tương lai.

Tuy nhiên, từ giải giao hữu tại Trung Quốc hồi tháng 3/2026 cho tới Asiad 2026, nhóm cầu thủ U21 cho thấy hạn chế về mặt kinh nghiệm. Những giải đấu quốc tế sẽ là cơ hội để cho họ cọ xát với các đối thủ mạnh để hoàn thiện và trưởng thành hơn.

U23 Thái Lan và U23 Singapore là những cái tên rất quen thuộc với U23 Việt Nam. Còn U23 Qatar từng giành HCV Asiad và chạm trán U23 Việt Nam tại hành trình "kỳ tích Thường Châu" cũng như một số giải đấu khác.