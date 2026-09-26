Các nhà đài tại Việt Nam đã có bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 và trận Việt Nam vs Philippines được chiếu trên sóng truyền hình.

Theo thông tin mà Báo Điện tử VTC News có được, FPT Play là đơn vị nắm bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Các bên đạt được thỏa thuận về gói bản quyền chỉ ít giờ trước khi Việt Nam thi đấu trận ra quân ở giải gặp đội tuyển Philippines lúc 19h30 ngày 26/9.

Trận đấu giữa Việt Nam gặp Philippines lập tức được phát sóng trên các kênh và hệ thống của FPT Play.

Được biết chi phí sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền hình FIFA ASEAN Cup 2026 ở mức rất cao. Theo các tờ báo thể thao uy tín tại Thái Lan, nước này được chào mời mua bản quyền ở mức 3 triệu USD, giảm về 2,6 triệu USD và thời điểm này là 2 triệu USD.

Việt Nam có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, các nhà đài Thái Lan xác định rằng mức giá 2 triệu USD vẫn không hợp lý và cơ hội thu hồi vốn gần như không có. Do đó, họ từ chối chi số tiền này.

Hiện Bangladesh, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Lào, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore và Australia sở hữu bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10, với sự tham dự của 14 đội tuyển. Đây là lần đầu tiên FIFA trực tiếp tổ chức một giải đấu dành cho các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á và một số đội khách mời.

Giải đấu được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino công bố ngày 26/10/2025, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Theo FIFA, mục tiêu của giải là tạo thêm những trận đấu bóng đá quốc tế chất lượng cao, tăng cường đoàn kết khu vực và tạo ra cơ hội cho người hâm mộ tiếp cận với môn thể thao vua.