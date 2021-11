Cách đây ít ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an liên tục triệt phá 2 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng khiến dư luận không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, đây chưa phải là đường dây đánh bạc có giá trị lớn nhất.



Mới đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục triệt phá thêm một đường dây đánh bạc qua mạng khác nhưng với số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ và quy mô "khủng" hơn rất nhiều khi vươn vòi ra quốc tế.

Theo đó, Cục CSHS - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Tuấn Thành (SN 1988), Bùi Đình Thắng (SN 1993) cùng 9 đối tượng khác cùng trú tại Hà Nội, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ba đối tượng khác bị khởi tố, tạm giam về tội "Đánh bạc", gồm Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), Đào Thế Anh (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội.

Trong đường dây này, Trần Tuấn Thành được xác định là đối tượng cầm đầu. Đáng chú ý, Thành được biết đến là một doanh nhân trẻ thành công khi đang là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên về lĩnh vực truyền thông. Ngoài ra, Thành còn nổi như cồn trên MXH với cuộc sống sang chảnh, giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, xe hơi…

Người đứng sau hàng loạt group, fanpage lớn nhất mạng xã hội Việt Nam

Trần Tuấn Thành được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực marketing đầy cạnh tranh khốc liệt khi tạo nên những bùng nổ lớn trong lĩnh vực quảng cáo.

Năm 2016, Trần Tuấn Thành thành lập Công ty TNHH ITBIZ - viral marketing agency chuyên sáng tạo nội dung, phát triển thương hiệu nhiều doanh nghiệp và tổ chức các nhân. Trong nền kinh tế thị trường bão hòa, dưới sự cạnh tranh của nhiều công ty quảng cáo nhưng TNHH ITBIZ vẫn luôn đứng vững nhờ sự khác biệt, độc đáo, đổi mới đưa thương hiệu của nhiều công ty, tổ chức cá nhân đến gần hơn với công chúng.

VSBG từng là group MXH lớn nhất Việt Nam, có thời điểm group này lên đến gần 2 triệu thành viên.

Là doanh nghiệp trung gian kết nối tốt nhất hiện nay, Công ty TNHH ITBIZ trở thành doanh nghiệp nổi tiếng về influencer marketing, kết nối với hơn 5.000 KOL ở Việt Nam.



Công ty TNHH ITBIZ được coi là một trong những doanh nghiệp Agency tốt nhất ở VN khi đã xây dựng thành công những group, fanpage lớn và có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam.

Trong đó phải kể đến VSBG, có thời điểm đây là group nhiều thành viên nhất Việt Nam với khoảng 2 triệu members. Và Trần Tuấn Thành chính là người đứng sau quản lý và xây dựng cộng đồng lớn mạnh này.

Ngoài ra, Trần Tuấn Thành còn sở hữu hai group lớn khác là Hội Đồng Phê và Người Tối Cổ. Cả ba điều được thành lập và xây dựng từ vài năm trước, để có được vị thế ổn định như hiện tại Trần Tuấn Thành cũng như đội ngũ nhân viên đã tạo ra nhiều chiến lược hết sức sáng tạo và có hiệu quả.

Và đây có lẽ cũng là thành tựu đáng nể nhất của Trần Tuấn Thành nói riêng và ITBIZ nói chung.

Đường dây đánh bạc "xuyên quốc gia" núp bóng game online trá hình

Nếu như ITBIZ và Trần Tuấn Thành chỉ dừng lại chuyên về truyền thông, quảng cáo, marketing thì có lẽ vẫn là những cá nhân, tổ chức hàng đầu về truyền thông, quảng cáo và sẽ không có kết cục như hôm nay. Thế nhưng có lẽ việc nhận thấy nhiều "tiềm năng", lợi nhuận trong lĩnh vực game online đã khiến vị CEO này dao động.

Tháng 11/2019, Thành gặp Hiếu và một đối tượng chưa rõ nhân thân trao đổi việc xây dựng website game trực tuyến. Sau đó, Hiếu tuyển thêm Hùng, Quỳnh Anh, Hiểu, Thắng và Độ cùng tham gia nhóm lập trình. Thành giới thiệu Minh, Dũng, Nguyên và Huy Dũng làm nhóm kỹ thuật.

Sau đó, Hiếu tải mã nguồn game trên mạng cùng với nhóm kỹ thuật xây dựng hoàn thiện game. Tháng 3/2020, nhóm này đưa game lên trang B29.win, đồng thời chạy quảng cáo trên các website thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com… để thu hút người tham gia. Nhưng thực chất của loại hình game online này là "đánh bạc" trá hình thông qua các trò chơi như tài xỉu, bầu cua, poker, bắn cá, bài lá, xổ số...

Cũng giống như các đường dây đánh bạc khác, đường dây này vận hành theo phương thức, các con bạc đăng ký tài khoản và nạp tiền vào bằng thẻ điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví momo rồi quy đổi thành số điểm tương ứng để tham gia đánh bạc. Nếu thắng con bạc sẽ được quy đổi điểm ra tiền và rút về qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia…

Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an đã thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc.

Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng; 3 xe ô tô (hãng Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Giàu có, xa hoa ngoài đời đến thánh đạo lý trên MXH

Trần Tuấn Thành được biết đến như một CEO tài năng đã đưa ITBIZ trở thành một trong những agency hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viral marketing.

Không thể phủ nhận tài năng cũng như những đóng góp của Trần Tuấn Thành cho lĩnh vực viral marketing. Tuy nhiên, nếu như "lợi dụng" chính những điều đó để vi phạm pháp luật lại là điều không thể chấp nhận.

Trần Tuấn Thành được giới trẻ "ca ngợi" và coi như là hình mẫu startup.

Cách đây chỉ 1 vài tháng thôi, Trần Tuấn Thành vẫn được giới trẻ "ca ngợi" và coi như là hình mẫu startup. Trên MXH, Trần Tuấn Thành cũng luôn thể hiện là người có lý tưởng, ước mơ hoài bão với những câu nói, phương châm sống mà khi nhắc đến ai cũng phải gật gù:



“Hết mình, luôn quan điểm cho đi là niềm vui”, hay như "Tài sản có bao nhiêu không phải thước đo thành công hay thành đạt. Thước đo là việc từ công cụ tài sản đó bạn cho đi bao nhiêu, giúp đỡ được những ai, và được bao nhiêu người tôn trọng, yêu quý?

Ngoài kia không thiếu những người có tài sản không hề nhỏ, nhưng quanh họ bạn thân đếm k đủ 1 bàn tay, cách sống và hành xử chẳng có ai trân trọng, yêu quý ngoài tự bản thân bảo mình hay…".

Trần Tuấn Thành chia sẻ rằng, luôn mong muốn mang đến những chia sẻ, kinh nghiệm thành công và con đường marketing đúng đắn cho những bạn trẻ đang định hướng sự nghiệp ở lĩnh vực này. Là người hướng ngoại, doanh nhân Trần Tuấn Thành luôn mong muốn lan tỏa hơn nữa nhiều năng lượng tích cực đối với giới trẻ.

Trần Tuấn Thành cũng từng chia sẻ: “Live Each Day As If It Was Your Last” – Sống mỗi ngày như thể ngày cuối cùng của bạn, vì thế dù hiện tại có đang như nào tôi vẫn sẽ không ngừng nỗ lực, tìm tòi hướng phát triển mới cho bản thân và cả công ty.

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Trần Tuấn Thành cũng thường chia sẻ cuộc sống của mình. Là một doanh nhân trẻ tài năng thành đạt nên cũng không có gì lạ khi cuộc sống của Trần Tuấn Thành cũng ngập tràn trong sự xa hoa, giàu có với xe sang, đồ hiệu, du lịch sang chảnh...

Cuộc sống xa hoa, vương giả của Trần Tuấn Thành với xe sang, hàng hiệu, du lịch sang chảnh.