HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trần tình của tài xế đỗ ô tô gây bức xúc cho người dân

Anh Vũ |

Tài xế ô tô đỗ xe sai quy định ở đường 13, phường Long Bình (TPHCM) đã bị CSGT xử lý.

Ngày 24-2, lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý ông T.M.M.Q (36 tuổi, ngụ TPHCM) do đỗ xe sai quy định.

Trần tình của tài xế đỗ ô tô gây bức xúc cho người dân - Ảnh 1.

Ô tô đỗ xe sai quy định.

Trước đó, một người dân bức xúc, phản ánh đến lực lượng chức năng về một ô tô đậu ngược chiều ở đường số 13, phường Long Bình (TPHCM).

Tiếp nhận thông tin và xác minh, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời ông Q. đến trụ sở làm việc vào ngày 23-2. Tại đây, ông Q. thừa nhận hành vi của mình.

Ông Q. cho biết lúc 21 giờ ngày 14-1 do vội đi lấy đồ từ văn phòng công ty nên có đỗ xe sai quy định tại đường 13, phường Long Bình.

Ông Q. bị cảnh sát lập biên bản lỗi "dừng xe bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi", mức phạt là 2,5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trai Tây "gục ngã" trước tủ bánh Việt, phút chót đành ôm về một vật có thể "hủy diệt" sáu múi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại