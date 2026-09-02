Trần Thị Lợi SN 1959 đã ra công an trình diện sau nhiều năm lẩn trốn.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hải Phòng về tăng cường công tác rà soát, xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, đặc biệt là các đối tượng truy nã lâu năm, ngày 27/8/2026, Công an phường Hưng Đạo đã vận động thành công Trần Thị Lợi, sinh năm 1959, trú tại làng Tà Cúc, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ra đầu thú.

Ảnh: CA Hải Phòng

Trước đó, Trần Thị Lợi bị truy nã theo Quyết định số 19 ngày 10/9/1995 của Công an huyện Vĩnh Bảo (cũ), thành phố Hải Phòng về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau hơn 30 năm lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, thuyết phục, Công an phường Hưng Đạo đã vận động đối tượng tự nguyện ra đầu thú. Ngay sau đó, Công an phường Hưng Đạo đã bàn giao Trần Thị Lợi cho Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục giải quyết theo quy định.