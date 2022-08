Trần Thị Đan Thanh: Chủ tịch trẻ, kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Phụ nữ làm đẹp là vì chính mình

Được biết đến với vai trò là Chủ tịch Công ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Thương Mại MVOT, chị Trần Thị Đan Thanh được nhiều người ngưỡng mộ bởi không chỉ đạt được thành tựu trong công việc đáng mơ ước mà còn bởi vóc dáng thon gọn, cùng thần thái tự tin và gu thời trang cực kỳ tinh tế, sang chảnh.



Chia sẻ quan điểm về việc phụ nữ làm đẹp, nữ doanh nhân cho biết, người phụ nữ hiện đại và thông minh là người mà ngoài sự thành công trong công việc, hạnh phúc trong gia đình còn phải là người yêu cái đẹp và biết làm đẹp.

Theo chị Trần Thị Đan Thanh, nhiều người vẫn hay nói, "nét đẹp tâm hồn quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài". Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng, ánh nhìn đầu tiên rất quan trọng, ngoại hình luôn là điểm nhấn khiến người nhìn ấn tượng, sau đó mới đến vẻ đẹp tâm hồn. Bên cạnh vẻ đẹp tâm hồn, mỗi người phụ nữ cũng cần phải trau chuốt cho vẻ bề ngoài bởi đó là thứ "vũ khí" khiến họ trở nên tự tin và tỏa sáng hơn.

Người phụ nữ hiện đại cần phải luôn làm mới bản thân mình

Nữ Chủ tịch khẳng định, là người phụ nữ hiện đại cần phải luôn làm mới bản thân mình, không những ở khía cạnh tâm hồn mà phải đến từ nét đẹp cơ thể nữa. Làm đẹp chính là biểu hiện của sự yêu quý và trân trọng bản thân. Khi ý thức được vẻ ngoài chỉn chu, quyến rũ của mình, phụ nữ tràn đầy tự tin và sự kiêu hãnh.

"Không ai có đủ quyền năng chi phối hay kiểm soát việc làm đẹp của bạn, bạn cũng không cần vì người nọ người kia mà ép buộc bản thân mình phải đẹp. Mục đích cao cả nhất của việc làm đẹp chính là mang lại niềm hạnh phúc cho mỗi cá nhân", nữ doanh nhân chia sẻ.

Mong muốn phụ nữ xinh đẹp, tự tin hơn mỗi ngày

Nói về cơ duyên đến sự nghiệp kinh doanh hiện nay, nữ doanh nhân chia sẻ: "Tôi mong muốn được lan tỏa những sản phẩm trong ngành sức khỏe và làm đẹp đến với người tiêu dùng, muốn các chị em phụ nữ được tràn đầy sự tự tin về ngoại hình và năng lượng để làm việc, sinh hoạt tự do tài chính và thể hiện bản thân trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay".

Được biết, trước khi giữ vị trí Chủ tịch Công ty MVOT, chị Trần Thị Đan Thanh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại sản phẩm chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp, hệ thống chuỗi ngành "beauty" và từng giữ nhiều vị trí quan trọng.

Hiện tại, Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Xuất Nhập Khẩu GK đang phân phối độc quyền the SAEM - thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc có hành trình 10 năm chinh phục 13 quốc gia trên thế giới và đã chính thức vào Việt Nam năm 2020. Mẫu mã sản phẩm của the SAEM rất đa dạng và được hãng rất chú trọng đầu tư.

Đáng chú ý, mới đây the SAEM Official Vietnam đã cho ra mắt dòng sản phẩm Kem chống nắng Extra Cica Sun Cream. Đây là dòng sản phẩm độc quyền của thương hiệu the SAEM - Hàn Quốc dành riêng cho thị trường Việt Nam và được phân phối độc quyền cho Công ty GK.

Extra Cica Sun Cream là kem chống nắng vật lý có kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, hoàn toàn không chứa Alcohol, không để lại vệt trắng trên da, vô cùng an toàn và lành tính. Các hoạt chất của sản phẩm không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, không gây kích ứng và mẩn đỏ mà nhẹ nhàng chăm sóc làn da nhạy cảm.

Chủ tịch MVOT - Trần Thị Đan Thanh đã có cuộc gặp gỡ đầy thân mật với ban lãnh đạo tập đoàn Hankook Cosmetics tại Hàn Quốc.

Sau chuyến đến thăm tập đoàn Hankook Cosmetic tại Hàn Quốc vào 11/07 vừa qua, chị Đan Thanh còn chắc chắn hơn về sứ mệnh mang lại vẻ đẹp và giúp các chị em ngày càng yêu bản thân. Đối với chị, khi được trở thành nhà phân phối độc quyền của the SAEM tại Việt Nam là một niềm tự hào và vô cùng vinh dự.

Sự thân thiện, cởi mở đã giúp nữ chủ tịch xoá nhoà khoảng cách khác biệt về văn hoá và ngôn ngữ đối với nhà the SAEM Hàn Quốc

Nữ Chủ tịch hy vọng cùng với sự đồng hành từ phía tổng công ty the SAEM tại Hàn Quốc, chị sẽ có thể mang nhiều sản phẩm chăm sóc sắc đẹp đến gần hơn với chị em phụ nữ Việt Nam, từ đó trở nên tự tin hơn và nhận ra rằng làm đẹp chính là biểu hiện của sự yêu quý và trân trọng bản thân.

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Xuất Nhập Khẩu GK

Địa chỉ: 165 Đường số 8, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

https://soha.vn/tran-thi-dan-thanh-ceo-tre-trung-kinh-nghiem-trong-linh-vuc-cham-soc-suc-khoe-va-lam-dep-20220816162150254.htm