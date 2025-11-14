Trấn Thành vô cùng "đáng sợ"

Sau 6 năm vắng bóng, Trấn Thành chính thức trở lại Running Man Vietnam 2025 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả lẫn dàn cast. Vốn nổi tiếng với tính cách máu lửa, tinh thần cạnh tranh cao và độ "rắn mặt" đáng gờm, Trấn Thành một lần nữa khiến đồng đội phải vừa nể phục vừa… e dè.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc và Liên Bỉnh Phát - hai thành viên hiếm hoi từng "chinh chiến" cùng Trấn Thành trong mùa đầu tiên - đã có những chia sẻ vừa hài hước vừa "rợn tóc gáy" về lần tái xuất này của đàn anh.

Sự trở lại của Trấn Thành khiến các đàn em có chung nỗi "sợ"

Khi được hỏi về sự trở lại của Trấn Thành ở Running Man Vietnam, Ninh Dương Lan Ngọc hài hước chia sẻ: "Sợ, sợ dữ lắm. Anh Thành như cái xe tải phóng bon bon bon trên đường. Nói đùa thế thôi chứ Ngọc không nghĩ sau khoảng thời gian dài, đặc biệt là anh cũng có những chấn thương, căn bệnh riêng mà bước vào chương trình... những điều đó hình như không hề có. Mỗi khi ngồi nghỉ ngơi ảnh hay nói: 'Trời ơi hôm nay anh mất ngủ quá, anh mệt lắm rồi, nay bị đau lưng rồi rồi nào là nhẹ thôi nha Phát, hôm nay chơi nhẹ nương nương nhau nha Phát'. Thế nhưng, vô đến vòng xé bảng tên là ảnh là người đầu tiên lao vô người ta".

Nữ diễn viên còn hài hước miêu tả khoảnh khắc "trốn chạy sinh tồn" của mình: "Trời ơi mọi người có biết không, Ngọc run sợ, Ngọc với Quang Trung phải nép ở đằng sau cầu nguyện là 'Anh đừng thấy, anh đừng thấy'. Bởi vì chỉ cần thấy thôi, anh không cần kiêng nể điều gì hết, anh sẽ xông vào và xé. Đó là tinh thần mà anh Thành truyền lửa lại cho mọi người rất tốt. Ngọc cũng học hỏi được tinh thần đó, cũng lao vào vài người... và ra đi".

Ví dụ rõ nhất có lẽ là tình huống trong chặng đầu của Running Man Vietnam, ở vòng xé bảng tên, Trấn Thành và Lan Ngọc không ngần ngại lăn xả, khiến nhiều khán giả thót tim vì độ kịch tính. Trấn Thành còn có hành động nắm cổ chân Lan Ngọc kéo khiến cô bị ngã mạnh xuống sàn. Mặc dù vậy, Lan Ngọc vẫn rất "máu chiến", quyết bảo vệ bảng tên cho bằng được.

Sau tình huống đó, Lan Ngọc chia sẻ: "Thiệt sự không ngờ tới chị có cơ hội xé được bảng tên anh Thành đó. Mà lúc xé quên đau, lúc giỡn cũng quên đau. Quay xong hết mới nhớ ủa chân bị thương. Mà đúng là mấy anh em ít ai nhớ chị là con gái lắm. Chơi vậy vui. Sau cú chấn thương chị cũng sợ mọi người nương nương. Running Man phải chiến thế mới đã ha. Chờ đón những tập tiếp theo nha".

Lan Ngọc hài hước cho biết Trấn Thành là "nỗi sợ" của các đàn em trong trò xé bảng tên ở Running Man Vietnam mùa 3

Không chỉ Lan Ngọc mà Liên Bỉnh Phát cũng nhận định sức lực của Trấn Thành quá khủng khiếp. Nam diễn viên nói: "Phát cũng thấy anh Thành hình như không khác gì, vẫn là 1 mình chống với cả thế giới, không ngán bất cứ điều gì. Với anh Thành, thì 2 cũng chơi, 3 cũng chơi, còn nếu có 1 mình là sẽ bị ảnh xé như gà xé phay vậy đó.

Phát cũng là một trong những người đụng độ anh Thành khá nhiều. Phát nghĩ mình cũng nhanh, cũng mạnh nên mình khá ung dung ở vòng xé bảng tên nhưng khi thấy đối thủ là Trấn Thành là bắt đầu cũng hơi thấy mệt mệt rồi đó".

Liên Bỉnh Phát chia sẻ thấy "mệt mệt" mỗi khi đụng độ Trấn Thành ở vòng xé bảng tên

Không chỉ khiến đồng nghiệp "toát mồ hôi", Trấn Thành còn nhận được nhiều lời khen nhờ tinh thần làm việc chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc khi tham gia Running Man Vietnam. Qua từng tập có thể thấy Trấn Thành luôn hết mình trong mọi thử thách, không ngại va chạm hay lăn xả, nhưng vẫn biết tiết chế để giữ không khí vui vẻ cho cả ekip.

Sự trở lại lần này của Trấn Thành được xem là "luồng gió mạnh" giúp chương trình thêm hấp dẫn. Bên cạnh tinh thần "chiến đấu" rực lửa, nam MC còn liên tục khuấy động bầu không khí bằng những câu nói dí dỏm, pha trò thông minh.

Đặc biệt, Trấn Thành không ngại mang "bé mỡ" của mình ra làm content. Từ việc tự trêu bản thân về cân nặng cho đến những biểu cảm tấu hài khi vận động, Trấn Thành đều biết cách biến điểm yếu thành lợi thế. Với người theo dõi hành trình của Trấn Thành, ai cũng biết anh từng chịu nhiều áp lực về ngoại hình và nỗ lực không ngừng để cải thiện bản thân. Thế nên, việc anh biến câu chuyện này thành mảng miếng giải trí càng khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Trấn Thành lăn xả hết mức khi tham gia Running Man Vietnam

Nam nghệ sĩ còn thoải mái mang "bé mỡ" ra làm content

Trong lần trò chuyện với chúng tôi trước đó, Trấn Thành cũng chia sẻ nhận lời tham gia Running Man Vietnam mùa 3 là một thử thách. Nam đạo diễn nói: "Tôi biết mình cũng… có tuổi, từ khủng long xuống bò biển rồi. Sau 6 năm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy rõ sức khỏe của mình đã thay đổi rõ rệt. Nhưng tôi cũng nhớ cảm giác được chơi, được nghe khán giả nói về mình, được tận hưởng những giây phút trong chương trình. Thế là lại… cắn răng nhận, và thật may mắn là hiệu ứng chương trình lẫn tình cảm của khán giả lớn tới mức tôi có thể cảm nhận được rõ rệt. Thôi kệ, cực chút xíu cũng chịu được ha!".

Về việc liên tục nhận show và làm cách nào để khác biệt, hoàn thành vai trò, Trấn Thành bộc bạch: "Ở Anh Trai - tôi sẽ là một người anh nghiêm túc để đưa ra luật chơi, đồng hành cùng các em, bảo vệ và nâng đỡ khi tụi nó có phải chia tay chương trình. Vừa là một người MC lại vừa phải là một người thân để quan sát cách tụi nó làm nghề, phải nói cho khán giả biết tụi nó đã làm những gì và cực khổ ra sao. Nếu tụi nó rớt thì phải an ủi, động viên thế nào. Qua Running Man thì lại là một nhân vật khác, lầy lội, hài hước hơn. Tôi nghĩ, mỗi chương trình lại có một keyword để mình nắm được tinh thần chung của nó, bám vào đó để có thể đóng được nhiều vai trò khác nhau trong nhiều show khác nhau mà không bị lặp lại".