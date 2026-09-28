Trấn Thành từng cảnh báo LyLy 1 câu liên quan chuyện yêu đương

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Những ngày qua, LyLy bất ngờ bị réo gọi trên Threads khi hàng loạt hình ảnh, phát ngôn liên quan đến cuộc sống và chuyện tình cảm của nữ ca sĩ được dân tình đào lại. Đáng chú ý, màn “gieo quẻ” đầu năm mà Trấn Thành từng dành cho LyLy cũng bất ngờ được nhắc đến.

Cụ thể, trong hậu trường cinetour phim Thỏ Ơi!! có sự tham gia của LyLy, dàn sao đã cùng nhau tụ tập và bốc lì xì đầu năm. Bên cạnh tiền, Trấn Thành còn chuẩn bị những lời chúc hoặc lời nhắn dành riêng cho người bốc được. Nam MC chia sẻ: "Lời chúc rất linh nghiệm, năm rồi nhiều người nhắn tin tôi nói anh nói gì đầu năm là đúng luôn".

Đến lượt LyLy, nữ ca sĩ bốc trúng một mảnh giấy với nội dung: "Coi chừng trục trặc tình cảm, cẩn thận phát ngôn". Khi đó, nữ ca sĩ lộ vẻ không thoải mái, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Khi LyLy định giấu mảnh giấy đi, Trấn Thành lập tức giật lại để xem. Đọc được nội dung, nam MC cũng tỏ vẻ hoang mang. Trong khi đó, LyLy thẳng thắn hỏi: "Sao chúc không có lời nào tích cực vậy anh?".

Clip: Trấn Thành từng nhắc nhở LyLy liên quan chuyện tình cảm (Nguồn: @kenhsoisao)

Thời điểm đó, nhiều người cho rằng đây đơn thuần là một màn bốc thăm ngẫu nhiên để tạo không khí vui vẻ đầu năm. Trấn Thành vốn thường có những màn “gieo quẻ” vừa hài hước vừa mang tính nhắc nhở với bạn bè, đồng nghiệp. Trước LyLy, Pháo từng bốc trúng lời nhắn liên quan đến chuyện mua được nhà nhưng tăng cân, Anh Đức nhận lời chúc về 2 dự án lớn, còn Văn Mai Hương được nhắc nhở cẩn thận chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận khán giả cho rằng lời chúc đầu năm thường mang ý nghĩa tích cực, nên việc đề cập trực tiếp đến chuyện “trục trặc tình cảm” hay nhắc nhở về phát ngôn trước đông người có phần nhạy cảm. Đặc biệt, biểu cảm của LyLy khi ấy khiến một số người cảm nhận cô không thực sự thoải mái với tình huống này.

Đến hiện tại, màn “gieo quẻ” năm nào bất ngờ được đào lại giữa lúc LyLy đang trở thành tâm điểm bàn luận trên Threads. Một số phát ngôn và câu trả lời của nữ ca sĩ dành cho antifan cũng được cư dân mạng lần lượt nhắc lại, khiến câu chuyện cũ một lần nữa nhận được sự chú ý.

Trấn Thành cũng hoang mang khi đọc trúng "quẻ" của LyLy

Trấn Thành từng nhắc nhở chuyện tình cảm, phát ngôn của LyLy

Chuyện gì đang xảy ra với LyLy?

Những ngày qua, cái tên LyLy bất ngờ xuất hiện dày đặc trong các cuộc bàn luận trên Threads. Nguồn cơn bắt đầu từ việc cư dân mạng lần lượt đào lại những đoạn clip cũ của nữ ca sĩ khi tham gia gameshow, chương trình giải trí. Một số khoảnh khắc tương tác giữa LyLy và một nghệ sĩ khác được cắt lại, chia sẻ trên mạng xã hội rồi nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán.

Đáng chú ý, từ những đoạn clip vốn được ghi hình cách đây nhiều năm, câu chuyện dần bị kéo sang những suy đoán xoay quanh các mối quan hệ của LyLy. Một bộ phận netizen đặt câu hỏi, đưa ra cách nhìn riêng về những tương tác giữa nữ ca sĩ và một đàn anh. Tuy nhiên, những đoạn clip được chia sẻ chủ yếu chỉ ghi lại khoảnh khắc trong chương trình, chưa phải bằng chứng xác nhận cho những suy đoán về đời tư.

LyLy đang gặp phải nhiều lời bàn tán trên MXH

Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng việc lấy những tương tác trong gameshow - vốn được đặt trong bối cảnh giải trí - rồi ghép nối thành câu chuyện đời tư cần được nhìn nhận thận trọng. Những khoảnh khắc trên sóng có thể tạo nên nhiều cách diễn giải khác nhau, nhưng không đồng nghĩa với việc các suy đoán từ đó đều phản ánh đúng mối quan hệ ngoài đời. Không chỉ trên Threads, phần bình luận dưới các video TikTok của LyLy cũng xuất hiện nhiều nội dung đi lệch khỏi chủ đề mà nữ ca sĩ chia sẻ. Thay vì chỉ bàn về âm nhạc hay những hoạt động gần đây, một số cư dân mạng liên tục nhắc đến chuyện đời tư và những mối quan hệ từng được công chúng quan tâm.

Giữa lúc tên tuổi liên tục được réo gọi, LyLy mới đây cũng có động thái đáp lại. Dưới một video trên TikTok, nữ ca sĩ trực tiếp để lại bình luận: "Nhảm nhí quá đi thôi kkkk. Nói cho đã đời chừng nào hết vui xong giải tán đi học đi làm đi nhaa. Đừng phí thời gian năng lượng vô mấy chuyện tào lao bí đao nữa mấy ní ơi. Đi tập tennis với tui nè".

Chuyện đời tư của LyLy đang là tâm điểm khiến netizen tranh cãi khắp MXH

Ảnh: FBNV