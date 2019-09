Trấn Thành, Trường Giang ủng hộ nghệ sĩ Mai Trần 40 triệu đồng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Mai Trần đăng ảnh chụp cùng MC Trấn Thành tại bệnh viện kèm dòng trạng thái: "Cám ơn Trấn Thành ghé thăm. Có thêm 20 triệu để phục hồi chức năng. Chúc em công việc thiệt nhiều!".

Ngày hôm qua, nghệ sĩ Mai Trần cũng cho biết đã có nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi tiền giúp đỡ anh chữa bệnh: "Chân thành cảm ơn tất cả... tất cả .... tất cả mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của Mai Trần! Mai Trần đã nhận được 50 triệu từ Trần Bùm ngày 7/9/2019 của các bạn nhờ Bùm trao tới mình.

Cảm ơn tất cả bạn hữu, khán giả yêu thương đã tới thăm, động viên, và tặng quà mình trong bệnh viện. Và sáng nay, Mai Trần nhận được 20 triệu của Trường Giang tặng. Cảm ơn em rất nhiều! Cảm ơn! Cảm ơn".

Được biết, nghệ sĩ Mai Trần nhập viện từ ngày 5/9 khi xuất hiện các triệu chứng mất thăng bằng và rối loạn ngôn ngữ. Ban đầu, nghệ sĩ bị hẹp động mạch cảnh trên 85%, sau đó phát hiện hẹp thêm ba động mạch nuôi não và ba mạch vành nuôi tim.

Hành động chia tiền ủng hộ của nghệ sĩ Mạc Can khiến nhiều người xúc động.

Cùng thời điểm này, nghệ sĩ Mạc Can cũng nhập viện do xuất huyết dạ dày vì uống quá nhiều thuốc giảm đau. Biết nghệ sĩ Mai Trần đang điều trị tại bệnh viện Gia Định, nghệ sĩ Mạc Can nhờ người đẩy xe lăn tới thăm và chia cho người bạn già số tiền ủng hộ ít ỏi mà ông nhận được từ người hâm mộ.