Trấn Thành thừa nhận lén lén ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won trong suốt 9 năm

Sau khoảng 1 năm hẹn hò, Trấn Thành và Hari Won đã chính thức về chung một nhà vào tháng 12/2016. Trong suốt 9 năm qua, cả hai không ít lần vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân. Thậm chí, còn xuất hiện tin đồn cặp đôi ký hợp đồng hôn nhân.

Mới đây, Trấn Thành khiến cộng đồng mạng rần rần khi thẳng thắn thừa nhận ký hợp đồng hôn nhân với nữ ca sĩ trong suốt 9 năm qua. Trong bài viết, nam MC còn ngỏ ý đề nghị Hari Won ký gia hạn thêm. Thông qua đó, nam MC nổi tiếng ngầm phủ nhận việc ký hợp đồng hôn nhân với bà xã.

Trấn Thành viết: "Lén lén 9 năm. Ký hợp đồng gia hạn thêm không cô bé rối loạn ngôn ngữ. Bên này thầu nhé. Chấp ký bao nhiêu năm cũng thầu nhé. Yêu vợ nhất trên đời". Dưới phần bình luận, nam MC còn khẳng định yêu Hari Won nhất. Vượt qua những tin đồn rạn nứt, cặp đôi vẫn bên nhau suốt gần 1 thập kỷ. Cả hai luôn luôn đồng hành, thấu hiểu và ủng hộ nhau trong cuộc sống, công việc.

Trấn Thành chia sẻ hình ảnh đi ăn nhà hàng sang trọng kỷ niệm 9 năm bên nhau với Hari Won. Ảnh: FBNV

Nam MC thừa nhận đã lén lút ký hợp đồng hôn nhân suốt gần 1 thập kỷ. Tuy nhiên netizen nhận ra ngay đây chỉ là 1 cách nói trêu đùa dí dỏm của anh mà thôi. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, cặp đôi này tiếp tục phát cẩu lương. Ảnh: FBNV

Kể từ khi chính thức kết hôn vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won luôn là cặp đôi được quan tâm hàng đầu của showbiz Việt. Trước những lời bàn tán vô căn cứ, Trấn Thành không giữ im lặng mà từng lên tiếng phản pháo. Anh từng nói trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết.

Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, anh nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Trong suốt gần 10 năm bên nhau, Hari Won và Trấn Thành liên tục vướng thông tin tiêu cực. Ảnh: FBNV

Nam MC từng chia sẻ với chúng tôi vào năm 2024 rằng Hari Won là người vợ rất thú vị, có đến "42 nhân cách" trong 30 ngày nên cả hai chưa bao giờ cảm thấy chán khi bên cạnh nhau. Trấn Thành vừa khoe lưu tên vợ trong danh bạ là "42 nhân cách" vừa nói: "Tôi lưu tên vợ trong điện thoại là: 42 nhân cách. Một tháng có 30 ngày mà tôi yêu hết 42 đứa cùng một lúc làm sao tôi chán nổi.

Trong Hari có rất nhiều con người: một thằng đàn ông, một đứa con nít, một bà già tám mươi mấy tuổi, một quân nhân, một hiệu trưởng, một giáo viên giáo dục công dân, một bà soát vé ở rạp, một cô giám thị và một nhân vật phim hoạt hình. Nhiều lắm. Những nhân cách khác nhau của Hari thay phiên nhau xuất hiện và thực hiện chức năng của nó một cách rất hiệu quả trong từng giai đoạn mà cơ thể cần linh hồn đó xuất hiện".

Trấn Thành và Hari Won nên duyên sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh Viện Ma. Ảnh: FBNV