Trấn Thành thông báo nóng

Cuộc đua điện ảnh Tết Nguyên chưa khởi động đã gây xôn xao về mặt doanh thu. Từ tối 10/2, dữ liệu từ Box Office Vietnam ghi nhận dự án Thỏ ơi của Trấn Thành chỉ bán được 3 triệu tiền vé đặt trước.

Trên các diễn đàn, khán giả bất ngờ vì đây là tác phẩm có doanh thu đặt vé thấp nhất trong loạt dự án mùa Tết Bính Ngọ. Hàng loạt bài đăng, bình luận như Trấn Thành thua sớm, Trường Giang vượt Trấn Thành... xuất hiện. Nhiều người suy đoán đạo diễn nghìn tỷ giảm sức hút giữa lúc thị trường Tết năm nay quy tụ nhiều ê-kíp có thành tích phòng vé cao.

Dàn diễn viên xuất hiện trong Thỏ ơi của Trấn Thành.

Sáng 11/2, Trấn Thành phản hồi tranh luận xoay quanh doanh thu vé bán sớm của Thỏ ơi. Nam đạo diễn cho rằng số liệu xuất hiện trước đó chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế do khả năng cập nhật chậm từ hệ thống.

"Có một số khán giả thắc mắc về số liệu trên Box Office Vietnam, nhắn tin cho tôi liên tục. Xin thưa với cả nhà, do mạng lag quá nên chưa cập nhật hết. Tôi xin cung cấp số liệu mới, doanh thu Thỏ ơi từ lượng vé bán trước tính đến 7 giờ sáng 11/2 đạt gần 350 triệu đồng", Trấn Thành lên tiếng nóng.

Sau khi dữ liệu được cập nhật, mức chênh lệch doanh thu bán vé sớm giữa các phim Tết lộ rõ khoảng cách. Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành) tạm thời dẫn đầu với 349 triệu đồng. Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang) khoảng 73 triệu đồng, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn khoảng 34 triệu đồng và Mùi phở của Minh Beta khoảng 10 triệu đồng.

Trấn Thành đảm nhận vai trò diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn ở Thỏ ơi.

Con số trên chưa phải thước đo cuối cho cục diện phòng vé, nhưng phản ánh phần nào mức độ quan tâm ban đầu của khán giả trước giờ phim ra rạp.

Trong nhiều mùa phim gần đây, doanh thu vé bán sớm phản ánh mức độ quan tâm của thị trường. Dù không quyết định hoàn toàn kết quả chung cuộc, con số này có ý nghĩa nhất định về mặt truyền thông và tâm lý thị trường.

Với mức 349 triệu đồng được cập nhật, Thỏ ơi đang có lợi thế trước khi bước vào cuộc đua phim Tết Bính Ngọ được chuyên gia dự đoán đạt khoảng 1.200 tỷ đồng.