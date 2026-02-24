HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trấn Thành: ‘Nói tôi không giỏi là nói xạo’

Nhóm PV |

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Trấn Thành phản hồi thông tin “Trấn Thành có tất cả”, tự đặt nghi vấn bản thân không giỏi là nói xạo. Sau mùa phim Tết không như mong đợi, Trấn Thành chơi tất tay với “Thỏ ơi”, đặt niềm tin vào dàn nghệ sĩ lần đầu đóng phim, từ rapper Pháo, ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, người mẫu Vĩnh Đam...


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại