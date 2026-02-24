Trấn Thành: ‘Nói tôi không giỏi là nói xạo’
Nhóm PV |
Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, Trấn Thành phản hồi thông tin “Trấn Thành có tất cả”, tự đặt nghi vấn bản thân không giỏi là nói xạo. Sau mùa phim Tết không như mong đợi, Trấn Thành chơi tất tay với “Thỏ ơi”, đặt niềm tin vào dàn nghệ sĩ lần đầu đóng phim, từ rapper Pháo, ca sĩ LyLy, Văn Mai Hương, người mẫu Vĩnh Đam...
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/tran-thanh-noi-toi-khong-gioi-la-noi-xao-post1821472.tpo?fbclid=IwY2xjawQKVNVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeBPa_-0Fjf05PMyhLoC3yMwLxwhMWoz_bCPNbjiDmc685b_bzbFDR1P_ftqI_aem_jIOujoTtKOTbW_VZwgBxKA