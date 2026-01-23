Trấn Thành ngồi Rolls-Royce 30 tỷ đi sự kiện, thái độ khi fan xin chụp ảnh chung gây chú ý

Vừa qua, loạt nghệ sĩ đình đám đã quy tụ tại thảm đỏ Running Man Vietnam để cùng theo dõi tập cuối cùng của mùa này trước khi lên sóng. Như mọi khi, Trấn Thành luôn là tâm điểm chú ý của sự kiện.

Theo ghi nhận, "đạo diễn nghìn tỷ" đến sự kiện bằng một chiếc Rolls-Royce với tông màu tím ánh xanh phối mái trắng. Ngay khi dừng bánh, chiếc xe trị giá 30 tỷ đồng lập tức thu hút ánh nhìn bởi độ xịn xò và nội thất sang trọng. Bước xuống xe, Trấn Thành liền được người hâm mộ và truyền thông vây kín. Nam đạo diễn mặc bộ suit tối màu, trên tay là chiếc đồng hồ có giá "không phải dạng vừa". Trước sự chào đón nhiệt tình của mọi người, Trấn Thành cười thân thiện và giao lưu ngắn trước khi vào trong sự kiện.

Bên cạnh đó, thái độ của Trấn Thành sau sự kiện cũng nhận được nhiều thiện cảm. Dù chương trình kết thúc khá muộn, nam đạo diễn vẫn nán lại để giao lưu cùng người hâm mộ đang chờ sẵn bên ngoài khu vực tổ chức. Trấn Thành giữ thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, chủ động đáp lại lời chào hỏi, chụp ảnh kỷ niệm và ký tặng cho các khán giả.

Trấn Thành ngồi xe sang 30 tỷ đến sự kiện

Trấn Thành diện cây đồ hiệu, đeo đồng hồ xịn xuất hiện trên thảm đỏ

Thời gian gần đây, Trấn Thành gần như chiếm sóng toàn bộ khung giờ giải trí cuối tuần của khán giả Việt. Từ Running Man Vietnam, Anh Trai Say Hi, Siêu Thực Thành cho đến show A.I Là Ai?. Với tần suất phủ sóng mạnh mẽ và danh tiếng sẵn có, Trấn Thành được cho là nhận về thù lao rất khủng.

Theo nhiều nguồn tin và trang báo uy tín, mức cát-xê của Trấn Thành cho mỗi tập Rap Việt rơi vào khoảng 450 triệu đồng. Với các gameshow khác như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi, mức thù lao được cho là không chênh lệch quá nhiều, nhưng có thể gia tăng vì sức nóng hiện tại của "vũ trụ Say Hi".

Nếu đặt cạnh mật độ xuất hiện dày đặc của Trấn Thành trong loạt chương trình hot hiện tại, có thể hình dung tổng thu nhập mà anh mang về mỗi cuối tuần là một con số cực kỳ ấn tượng. Và với tần suất làm việc dày đặc thì khối tài sản của Trấn Thành hiện tại "không phải dạng vừa".

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có cát xê khủng nhất Vbiz

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, sở hữu nhiều bất động sản giá trị cùng bộ sưu tập xe sang khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, anh và bà xã Hari Won đang sinh sống trong một căn hộ cao cấp ngay trung tâm TP.HCM. Bất động sản này được cho là có giá khoảng 20 tỷ đồng, chưa tính phần nội thất nhập khẩu từ châu Âu.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách khách sạn 5 sao, tích hợp phòng gym riêng và khu vực trưng bày thời trang. Đặc biệt, Trấn Thành còn dành không gian riêng để trưng bày bộ sưu tập hơn 600 chai nước hoa cao cấp, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng, cho thấy thú chơi xa xỉ hiếm có trong giới nghệ sĩ.

Gần đây, nhiều thông tin cho rằng Trấn Thành vừa tậu thêm cơ ngơi mới. Nguồn cơn xuất phát từ dàn Anh Trai say Hi như Ali Hoàng Dương, Nhâm Phương Nam, Pháp Kiều, Negav, Hải Nam, Vương Bình,... đã cùng check-in gian bếp sang trọng và tại đây nam đạo diễn đã nấu nướng mời đàn em ăn uống.