Trấn Thành là "nạn nhân" của 1 Hoa hậu Vbiz: Khoảnh khắc lia camera 5 giây lộ 1 bí mật muốn chôn vùi!

Trấn Thành có niềm đam mê bất tận với đồ ăn là chuyện những ai theo dõi nam MC đều biết. Nhất là trong 1 tháng vừa qua, anh có chuyến lưu diễn ở Mỹ, tại đây đã có nhiều buổi ăn uống thả ga với hội bạn. Chưa kể Trấn Thành còn cho ra mắt show thực tế về ăn uống. Chính vì thế, vóc dáng của ông xã Hari Won dạo này cũng tròn trịa hẳn, sơ hở là bị fan "tóm" khoảnh khắc lộ "bé mỡ". Thế nhưng đâu chỉ "team qua đường", Trấn Thành nay lại trở thành "nạn nhân" của chính Hoa hậu Kỳ Duyên.

Chuyện là Hoa hậu Kỳ Duyên là người đam mê thể thao, cô chung hội bạn cùng nhau chạy bộ của Trấn Thành - Lâm Bảo Châu, Quốc Anh... Mới đây nhất, Kỳ Duyên đăng clip đu trend cho biết mình là "nạn nhân" của chạy bộ, hiện tại đã có thể thực hiện thử thách chạy 15km. Vì chăm chỉ tập luyện nên vóc dáng của Kỳ Duyên ngày càng "slay", cô than thở phải tốn tiền mua lại quần áo mới.

Tuy nhiên, đây không phải vấn đề mà cư dân mạng quan tâm trong đoạn clip 20 giây này. Điều nhiều người chú ý chính là khoảnh khắc tầm 5 giây Trấn Thành bị lia trúng. Nam MC để lộ bụng to, dáng chạy mệt mỏi trông vừa thương vừa buồn cười. Netizen phát hiện ra Kỳ Duyên còn cố tình trêu ghẹo đàn anh khi cố tình tua chậm, zoom cận khoảnh khắc "bé mỡ" của Trấn Thành lộ rõ mồn một. Công sức nam MC cố ăn diện để che giấu vóc dáng, lên đính chính trên livestream nay bị Kỳ Duyên "phanh phui" khó đỡ như thế này.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ về buổi đi chạy bộ với hội bạn này: "Đi Mỹ ăn cho 3 tuần về chạy muốn chết luôn. Nhưng tôi vẫn sống, vẫn còn khoẻ nha mấy ní. Kỳ Duyên 'trâu bò' thật, nó chạy còn hơn đàn ông".

Clip tưởng chừng đơn giản lại bất ngờ trở thành khoảnh khắc viral, không phải vì nhân vật chính mà vì “cameo Trấn Thành”

Kỳ Duyên còn "chiêu trò" khi tua chậm đoạn chiếc bụng "bé mỡ" của Trấn Thành chuyển động

Ngay sau khi đi Mỹ về, Trấn Thành đã khởi động lại hội bạn cùng nhau chạy bộ. Nam MC ngưỡng mộ thể lực "đỉnh chóp" của Kỳ Duyên

- Clip của Kỳ Duyên nhưng người chiếm trọn spotlight là Trấn Thành

- Tội anh Xìn dữ vậy trời, Kỳ Duyên còn lầy tua đi tua lại đoạn đó nữa chứ!

- Tự nhiên nhớ lại hình ảnh của "Đuông dừa" ở Chạy đi chờ chi. Nhìn cái bụng chuyển động không thể nhịn cười được.

- Trấn Thành: "Tôi mới là nạn nhân của Kỳ Duyên!"

- Xem clip này, nhất là anh Trấn Thành xong có thêm động lực đi chạy bộ quá.

- Trấn Thành cần được "giải cứu", nhưng sao nhìn ảnh tròn trịa vầy dễ thương quá vậy.

Trấn Thành từng tiết lộ cơ địa dễ tăng cân, sau bữa ăn đồ ngọt này thì chạy 12km vẫn còn tăng 200gram

Vốn là người thích ăn uống, mỗi khi đi quay cứ sơ hở là đặt đồ ăn khiến nam MC khó kiểm soát được cân nặng. Thời điểm làm phim Mai, Trấn Thành thừa nhận bản thân tăng 8 kg bởi vì quá stress: "Tôi làm phim, tôi bị stress vì suy nghĩ nhiều quá, đâu có ai muốn xảy ra. Người ta stress người ta ốm, còn tôi thì mập, không hiểu sao kỳ ghê. Tôi lên tầm 8 kg so với lúc trước khi quay phim".

Câu chuyện Trấn Thành bị lộ bụng viral nhất là trong concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội vào tối 9/12. Khi đó, Trấn Thành hài hước dặn dò khán giả: "Đề nghị các bạn đứng gần tôi đừng quay từ nọng tôi chĩa lên ạ, tôi sẽ đứng yên cho các bạn quay vài giây". Ngay khi concert đang diễn ra, nam MC đã phải đăng bức ảnh bị chụp rõ dấu hiệu tăng cân và nói: "Tôi chết lặng, kêu mấy bà fan đừng chụp nọng, mấy bả chụp bụng. Lịm luôn. Do góc chụp thôi cả nhà. Hình bên phải mới là bụng thật của em ngoài đời. Em hận stylist giao bộ đồ này với con bé fan nào chụp hình này nha. Em ghi trong lòng, thòng trong dạ nha. Má ơi nó nhục". Sau đó, Hari Won, Lê Dương Bảo Lâm và dàn Anh Trai Say Hi thi nhau trêu ghẹo Trấn Thành. Chiếc bụng "bé mỡ" của MC cũng vì thế mà viral khắp mạng xã hội.

Sau lần lộ bụng này, Trấn Thành có "nỗi sợ" mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong một buổi livestream bán hàng, khi thấy cư dân mạng chú ý để ngoại hình của mình, Trấn Thành trực tiếp cho biết bụng "bé mỡ" đã bay màu, phần nhô lên ở vòng 2 là do thiết kế của chiếc áo. Không chỉ nói suông, Trấn Thành còn có hành động xoay người góc nghiêng, chính diện để netizen thoải mái quay chụp "check body" anh. Nam MC bất lực vừa nói: "Cái này là phéc-mơ-tuya nha mấy bà. Nhìn góc nghiêng rồi góc thẳng nè. Cái phéc-mơ-tuya nó căng lên chứ đâu phải cái bụng của tôi".

Trấn Thành từng biến câu chuyện cân nặng của mình thành "content" vui vẻ và viral khắp MXH

Nam MC cũng từng là "nạn nhân" của Tiểu Vy khi cô đăng bức ảnh hậu trường quay Bộ Tứ Báo Thủ

Dù vóc dáng có thay đổi ra sao, thì một điều không đổi là Trấn Thành luôn giữ được phong độ chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng. Gầy hay đầy đặn, anh vẫn toát lên sự duyên dáng, năng lượng tích cực và phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.