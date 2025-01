Trong đêm nhạc, Trấn Thành thay mặt dàn nghệ sĩ gửi lời cảm ơn đến khán giả. Anh nhắc đến cụm từ “hi mom, hi dad” được sử dụng nhiều trong cộng đồng fan show Anh trai say hi. “Dù không muốn khán giả cũng thấy Anh trai say hi là hiện tượng của năm qua. Mỗi lần chúng tôi làm gì đó đáng yêu quý vị gọi là quý tử, làm gì trái ý thì gọi nghịch tử. Vậy nên tôi coi khán giả như cha như mẹ. Cụm từ “hi mom, hi dad (ghép từ cha, mẹ trong tiếng Anh với cụm từ ‘say hi’ – PV) ra đời từ đó. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Anh trai say hi” – Trấn Thành lên tiếng.