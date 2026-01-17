HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Hạ Anh |

Dàn nghệ sĩ Việt cũng hoà vào niềm vui của những người hâm mộ bóng đá.

Tối 16/1, trận đấu giữa U23 Việt NamU23 UAE đã  gây bão mạng xã hội. Sau hơn 110 phút thi đấu căng như dây đàn, U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết. Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc vỡ oà từ sân cỏ đến không gian mạng.

Ngay trong đêm, hàng loạt sao Việt đồng loạt chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trấn Thành không giấu được sự phấn khích, đăng tải dòng trạng thái chúc mừng đầy tự hào dành cho các cầu thủ trẻ. Hòa Minzy cũng nhanh chóng hòa vào không khí ăn mừng, bày tỏ niềm xúc động trước tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội tuyển. 

Bên cạnh đó, loạt nghệ sĩ như Lệ Quyên, Soobin, Tự Long, Bùi Công Nam hay Võ Cảnh đều đồng loạt chia sẻ cảm xúc tự hào, gửi lời chúc mừng và động viên tinh thần đến U23 Việt Nam. Dòng cảm xúc chung của dàn sao là sự ngưỡng mộ trước bản lĩnh, ý chí và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ.

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Trấn Thành "tung bông", rần rần khi U23 VIệt Nam giành chiến thắng thuyết phục (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

"Fan cứng" bóng đá Hoà Minzy quyết định giảm giá concert để ăn mừng (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tự Long hào hứng khi U23 tiếp tục viết nên những câu chuyện đầy tự hào (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Lệ Quyên vỡ oà lúc nửa đêm (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 5.

Bùi Công Nam cũng rần rần chúc mừng lúc nửa đêm (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 6.

SOOBIN dành lời khen cho đội tuyển U23 VIệt Nam (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 7.

Phạm Đình Thái Ngân cũng hoà vào màn ăn mừng rần rần trên MXH (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 8.

Quốc Trường ăn mừng ngay tại trường quay (ảnh: FBNV)

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 9.

Hoa hậu Thanh Thuỷ hoà vào dòng người đi bão (ảnh: FBNV)

Không chỉ Vbiz, cộng đồng mạng cũng "nổ tung" với hàng loạt bài đăng, clip ăn mừng và những lời chúc gửi tới đội tuyển. Sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả và nghệ sĩ đã góp phần tạo nên bầu không khí rần rần, đúng nghĩa cả nước chung một nhịp đập. Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào Bán kết, mà còn khơi dậy niềm tự hào. 

Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 10.

U23 Việt Nam quá "vuýp"! (ảnh: Tổng hợp)

Cuộc sống của "vua phản diện" là đại tá, phó viện trưởng trong căn nhà 41m2 ở phố Kim Ngưu

 

Tags

sao Việt

Trấn Thành

U23 Việt Nam

Hòa Minzy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại