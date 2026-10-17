Trấn Thành đưa Hari Won hâm nóng tình cảm ở nơi 4.500 năm tuổi, cao nhất thế giới suốt 3.800 năm

Hình ảnh cặp đôi thong thả dùng bữa sáng trên ban công nhìn thẳng ra kỳ quan duy nhất của thế giới cổ đại còn tồn tại đến nay đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú và thi nhau xin bí kíp du lịch.

Thời điểm cuối năm, Trấn Thành có lẽ là một trong những cái tên bận rộn của showbiz Việt khi liên tục tham gia các dự án phim ảnh, gameshow và những chương trình giải trí lớn. Thế nhưng, dù lịch trình công việc dày đặc, nam MC vẫn biết cách dành thời gian cho bà xã, tranh thủ cùng nhau tận hưởng những chuyến đi riêng sau khoảng thời gian dài tất bật.

Cách đây không lâu, Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh ngồi trên máy bay cùng Hari Won, đồng thời úp mở về điểm đến tiếp theo của hai vợ chồng. Đáng chú ý, nam đạo diễn còn tiết lộ tin vui khi ba dự án lớn gồm Running Man, Tinh Hà Say Hi và EM 2027 đều hoàn tất phần ghi hình trong cùng một tuần.

Nam MC đưa vợ đi du lịch sau thời gian dài tập trung cho công việc

“Bằng 1 cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi là: Running Man, Tinh Hà Say Hi và… EM 2027 lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần. Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi. Giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây ạ. Bye Sài Gòn nha. Đố mọi người lần này tụi em đi đâu chơi? Lát đáp rồi biết hen”, Trấn Thành hào hứng chia sẻ.

Màn úp mở của nam MC nhanh chóng khiến người hâm mộ tò mò về địa điểm mà cả hai lựa chọn sau chuỗi ngày làm việc liên tục. Không để mọi người chờ đợi quá lâu, đến trưa 16/10 (giờ Việt Nam), Trấn Thành chính thức công bố điểm đến bằng loạt hình ảnh tình tứ bên Hari Won, kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Dạ câu trả lời đây nhé! Xê!”.

Trấn Thành và Hari Won vừa tới nơi đã khoe ảnh check-in tại Ai Cập

Hóa ra, điểm dừng chân của cặp đôi lần này là Ai Cập - đất nước nổi tiếng với những kim tự tháp cổ đại, sa mạc rộng lớn và nền văn minh có lịch sử hàng nghìn năm.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won ăn sáng bên chiếc ban công “triệu đô”

Trong loạt ảnh được đăng tải, Trấn Thành và Hari Won xuất hiện trên ban công một nơi lưu trú với tầm nhìn hướng ra quần thể Kim tự tháp Giza nổi tiếng. Cả hai cùng diện áo choàng trắng, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng được bày biện khá thịnh soạn.

Bức ảnh quá đỗi lãng mạn này ngay lập tức làm dấy lên sự tò mò về địa điểm cũng như mức giá lưu trú. Dù chính chủ chưa công bố tên khách sạn nhưng những tín đồ du lịch sành sỏi đều nhanh chóng nhận ra khu vực này. Đó chính là Nazlet El Semman một dải dân cư sầm uất nằm ngay sát chân quần thể Giza bên bờ tây sông Nile.

Thực tế thì những chiếc ban công sở hữu tầm nhìn triệu đô này không hề hiếm hoi hay quá khó để chạm tới. Toàn bộ khu Nazlet El Semman là một dãy phố quy tụ hàng chục nhà nghỉ và khách sạn nhỏ được xây dựng theo cùng một kiểu mẫu. Phòng ngủ luôn có ban công hoặc sân thượng quay thẳng ra Kim tự tháp và bữa sáng được phục vụ ngay tại đó. Chỉ cần dạo quanh các trang đặt phòng quốc tế du khách sẽ thấy vô vàn cơ sở lưu trú mang tên gắn liền với cụm từ Pyramids View hay Pyramids Inn.

Ảnh: identity-mag

Trải nghiệm xa hoa này thực chất hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhiều người. Dựa theo mức giá khảo sát vào ngày 17 tháng 10 năm 2026 cho một đêm lưu trú thì một cơ sở ba sao tiêu biểu trong khu vực cách quần thể Giza khoảng 800 mét và đi bộ chừng chín phút đang niêm yết mức giá khoảng 193 USD. Tính tổng cộng cả thuế phí thì du khách chỉ cần chi trả khoảng 222 USD cho một đêm trọn vẹn kèm luôn đặc quyền ăn sáng miễn phí từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Mức giá này dao động rất linh hoạt tùy thuộc vào từng cơ sở và thời điểm đặt phòng của du khách. Tại khu vực Cairo và Giza hệ thống lưu trú được chia thành ba phân khúc rất rõ rệt. Giới nhà giàu có thể chọn Marriott Mena House hay Steigenberger Pyramids Cairo. Phân khúc tầm trung thì có Villa Khufu Pyramids Hotel cùng Great Pyramid Inn hay Pyramids Shadow Inn và Beyond Pyramids View. Còn nếu muốn tiết kiệm ngân sách hơn thì du khách hoàn toàn có thể nhắm tới Capital of Pyramids Hotel hay Pyramids Top View Inn và Gaia Pyramids Hotel.

Ảnh: scenenow

Phần lớn các khách sạn từ tầm trung đến bình dân đều thiết kế sân thượng hoặc ban công ăn sáng hướng ra kỳ quan thế giới. Tuy nhiên có một bí kíp xương máu khi đặt phòng là du khách phải xem kỹ ảnh do khách lưu trú chụp thực tế thay vì chỉ tin vào ảnh quảng cáo. Bởi lẽ cùng mang danh view Kim tự tháp nhưng có nơi nhìn bao quát cả ba ngọn tháp hùng vĩ trong khi có nơi lại chỉ lấp ló một mỏm đá mờ ảo sau mái nhà.

Choáng ngợp trước kỳ quan vĩ đại

Khu vực Giza tự hào sở hữu quần thể ba Kim tự tháp khổng lồ là Khufu cùng Khafre và Menkaure bên cạnh bức tượng Nhân sư huyền thoại. Trong đó Kim tự tháp Khufu hay còn gọi là Đại Kim tự tháp Giza được xây dựng làm lăng mộ cho vị pharaoh quyền uy vào khoảng năm 2589 đến năm 2566 trước Công nguyên. Với chiều cao nguyên bản lên tới 146 phẩy 5 mét thì đây chính là công trình nhân tạo cao nhất thế giới trong suốt gần bốn ngàn năm và là kỳ quan duy nhất trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại còn nguyên vẹn đến ngày nay.

Quần thể kim tự tháp Giza bao gồm 3 khu phức hợp với tượng điêu khắc Đại nhân sư

Nếu bạn đang tìm kiếm một lý do để xách balo đi Ai Cập ngay lập tức thì Đại Bảo tàng Ai Cập chính là một điểm đến không thể bỏ qua. Nằm cách quần thể Giza chỉ khoảng hai kilomet công trình thế kỷ này đã mở cửa đón khách từ tháng 11 năm 2025 sau hơn hai thập kỷ dày công xây dựng.

Nơi đây đang bảo quản hơn 100.000 hiện vật vô giá của nhân loại. Điểm nhấn rực rỡ nhất chính là khu trưng bày dành riêng cho vua Tutankhamun với hơn 5000 hiện vật được tập hợp và phô diễn hoành tráng nhất từ trước đến nay. Mức giá vé dành cho người lớn rơi vào khoảng 1200 bảng Ai Cập và có thể dễ dàng mua trực tuyến qua trang thông tin chính thức của bảo tàng.

Kim tự tháp là nơi các Pharaoh được chôn cất

Đa dạng lịch trình khám phá và ẩm thực bản địa

Bên cạnh khu vực Giza du khách nhất định phải dành thời gian dạo bước giữa thủ đô Cairo sầm uất để chiêm ngưỡng các nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy và len lỏi qua khu chợ truyền thống Khan el Khalili. Đi xa hơn khoảng 40 kilomet về phía tây nam là Saqqara quần thể nghĩa trang cổ đại của cố đô Memphis nổi tiếng với Kim tự tháp bậc thang Djoser độc đáo.

Hành trình sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi trải nghiệm ngồi thuyền buồm truyền thống dọc theo dòng sông Nile thơ mộng. Nếu rủng rỉnh thời gian du khách hoàn toàn có thể mua tour du thuyền dài ngày tiến về phía nam để khám phá thêm tàn tích Luxor và Aswan.

Cairo là thủ đô của Ai Cập, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan

Về mảng ẩm thực thì vùng đất kim tự tháp sẽ chiêu đãi bạn vô số món ăn đường phố nức tiếng. Món Koshary là sự kết hợp thú vị giữa cơm cùng mì và đậu lăng lẫn đậu gà rưới đẫm sốt cà chua. Bữa sáng của người dân địa phương thì luôn có món Ful medames là đậu fava hầm mềm ăn cùng bánh mì nóng hổi. Bạn cũng đừng quên nếm thử món bánh chiên Ta'ameya giòn rụm bên ngoài mềm ẩm bên trong hay món bánh nhiều lớp Feteer vô cùng kích thích vị giác. Và cuối cùng một ly trà bạc hà mát lạnh sẽ là thức uống xua tan đi cái nóng oi ả của vùng sa mạc.

Món ăn Koshary

Cẩm nang di chuyển và thủ tục nhập cảnh

Tính đến thời điểm quý ba năm 2026 thì chưa có đường bay thẳng thường lệ nào nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Cairo. Du khách sẽ phải bay với ít nhất một điểm quá cảnh thường là qua Doha hoặc Dubai và Istanbul. Tổng thời gian di chuyển sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tuyến bay và thời gian chờ nối chuyến.

Ngay khi đáp xuống sân bay quốc tế Cairo việc di chuyển đến khu vực Giza khá thuận tiện thông qua ô tô hoặc taxi và các ứng dụng gọi xe công nghệ. Tuy nhiên nếu muốn đi nhiều điểm trong ngày thì việc thuê hẳn xe có tài xế riêng hoặc đặt tour địa phương sẽ giúp du khách tối ưu thời gian hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt quan trọng cần lưu tâm là thủ tục nhập cảnh. Người mang hộ chiếu Việt Nam phải chủ động kiểm tra thật kỹ các quy định thị thực hiện hành với cơ quan chức năng hoặc đơn vị dịch vụ trước khi quyết định xuất tiền mua vé máy bay. Du khách tuyệt đối không nên mặc định rằng có thể dễ dàng xin visa ngay tại cửa khẩu hay dùng visa điện tử nếu chưa xác nhận kỹ lưỡng các điều kiện áp dụng cho quốc tịch của mình.

Thứ khiến loạt ảnh vi vu của vợ chồng Trấn Thành gây bão mạng xã hội không hẳn chỉ là sự kỳ vĩ của Kim tự tháp bởi lẽ ai cũng đã từng thấy công trình này qua sách báo. Chìa khóa tạo nên sức hút chính là cự ly vô cùng gần gũi khi một bàn ăn sáng thảnh thơi lại được đặt cách công trình 4500 năm tuổi chưa tới một cây số. Và điều tuyệt vời nhất là trải nghiệm xa hoa ấy hoàn toàn không bị trói buộc bởi một mức giá trên trời mà mở ra cơ hội cho bất kỳ ai muốn một lần thức giấc giữa lòng kỳ quan thế giới.