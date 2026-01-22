Trấn Thành công khai chê một diễn viên giống con ngựa, mời đóng phim là xác định ế vé

Tối 21/1, bầu không khí ở TP.HCM nóng lên vì buổi showcase công bố Thỏ Ơi!! - dự án điện ảnh sắp ra mắt của Trấn Thành. Dự kiến công chiếu vào đúng mùng 1 Tết, ngay từ những khâu quảng bá đầu tiên, Thỏ Ơi!! đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán, hứa hẹn sẽ là "ngựa chiến" cực mạnh trên đường đua phim Tết 2026. Có mặt tại sự kiện là nhiều ngôi sao Vbiz đình đám như Trấn Thành, Lê Dương Bảo Lâm, Quỳnh Anh Shyn, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Trác Thuý Miêu...

Tại đây, cuộc hội thoại giữa Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả có mặt tại showcase phản ứng mạnh mẽ. Chia sẻ với ekip, Lê Dương Bảo Lâm thắc mắc tại sao năm Bính Ngọ không làm phim về con ngựa, hay Diễm mà lại làm về con thỏ. Trấn Thành nhanh chóng đáp lại: "Thứ nhất, phim về Diễm không bán được vé. Phim rất khó bán vì fan meeting đợt vừa rồi cũng phải kêu gọi rất lâu mới sold-out".

Pha tung hứng giữa Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm

Trấn Thành khẳng định sẽ không vung tiền sản xuất, đồng thời dí dỏm bật mí lý do không làm phim về con ngựa. "Với vai trò của một nhà làm phim, tôi sẽ không đầu tư. Về con ngựa, kịch bản chưa ra kịp. Tại vì phim con ngựa phải mời Diễm đóng mới đúng. Diễm rất giống con ngựa. Cho nên, ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể thấy LyLy đủ đẹp, Pháo đủ xinh để làm con thỏ", Trấn Thành cho biết.

Phát ngôn của Trấn Thành nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là màn tung hứng quen thuộc giữa Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm nhằm khuấy động không khí, "cà khịa" vui vẻ giữa 2 anh em nên không cần quá nghiêm trọng hoá vấn đề.

Một số bình luận của netizen: - Nghe Trấn Thành nói mà thấy mà ngại hộ con ngựa giùm. - Phim chưa chiếu mà thoại đã chấn động như vậy rồi đó. - Diễm ơi ngựa quá ngựa, không biết chui đầu vào đâu nữa. - Trấn Thành nói câu nào là "phong ấn" Diễm câu đó. - Diễm mà đóng 1 vai trong phim chắc cười banh rạp.

Trấn Thành không chỉ là đồng nghiệp mà còn đóng vai trò người hướng dẫn, giúp Lê Dương Bảo Lâm phát triển kỹ năng diễn xuất và xây dựng hình ảnh trên màn ảnh. Trên màn ảnh rộng, hai nghệ sĩ từng hợp tác trong Bộ Tứ Báo Thủ, nơi Trấn Thành vừa đạo diễn vừa tham gia diễn xuất, còn Lê Dương Bảo Lâm đóng vai chính. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm, đánh dấu lần đầu anh được trao cơ hội thể hiện khả năng toàn diện dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Trấn Thành.

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng tham gia một vai nhỏ trong phim Nhà Bà Nữ do Trấn Thành thực hiện. Dù vai diễn không quá nổi bật, đây là cơ hội để Lê Dương Bảo Lâm tích lũy kinh nghiệm và từng bước xây dựng tên tuổi trong ngành phim Việt.