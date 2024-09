Trấn Thành: “Cô dâu phải từ bi lắm mới chấp nhận cuộc hôn nhân này với Anh Đức”

Mới đây, diễn viên Anh Đức đã tổ chức lễ cưới, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trấn Thành là bạn thân của Anh Đức nên được mời tới làm MC chủ trì buổi tiệc. Tại đây, nam MC đã chia sẻ thẳng thắn về bạn mình.

Trấn Thành.

Anh nói: “Kể từ ngày hôm nay tôi lên truyền hình không thể hỏi các cô gái rằng: Bạn nghĩ gì về diễn viên Anh Đức. Tôi không thể làm mai mối cho Anh Đức, không gả bán bạn mình được nữa rồi vì Anh Đức đã có người nâng khăn sửa túi.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Anh Đức rất may mắn khi lấy được cô vợ hơn mình mọi mặt. Tính tôi thẳng thắn và rất thân với Anh Đức nên nói vậy.

Tôi thấy cô dâu Quỳnh Anh này là người sống có lòng nhân hậu, từ bi và lương thiện. Cô dâu phải từ bi lắm mới chấp nhận cuộc hôn nhân này với Anh Đức. Nhưng nói trắng ra là cô dâu hơi khờ. Thôi thì tương lai còn dài, thời gian còn dài, chúc cô dâu may mắn.

Tôi thì có may mắn được làm việc chung với Quỳnh Anh trong một bộ phim. Tôi có đặt nghệ danh cho Quỳnh Anh là Anh Phạm. Tôi hi vọng mọi người sẽ ủng hộ để sau này Anh Phạm nổi tiếng bù cho chồng đi trên thảm đỏ. Tôi chúc Anh Đức mãi thương yêu vợ và sau này sẽ trở thành cặp đôi quốc dân”.

Tiếp đó, Trấn Thành còn bỏ tiền túi tài trợ một phần cho đám cưới Anh Đức. Anh nói: “Anh Đức có tài trợ phần thưởng cho một cuộc chơi ở đây, tôi cũng góp tiền tài trợ thêm hai giải, mỗi giải 5 triệu đồng để mọi người cùng chơi. Ai may mắn thì sẽ mang tiền về, coi như đây là đám cưới may mắn. Tôi cũng muốn gửi may mắn này tới bạn mình. Tôi mong sau đám cưới này bạn tôi gặp thật nhiều may mắn”.

Trấn Thành và bà xã Hari Won đến chúc mừng ngày vui của vợ chồng Anh Đức.

Anh Đức thấy vậy liền bày tỏ: “Tôi cảm ơn Trấn Thành nhiều, đến dự đám cưới còn tài trợ giải thưởng”.