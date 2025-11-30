Tràn lan clip nữ thần đẹp bậc nhất showbiz không mời mà tới 1 hôn lễ, làm đủ trò lố lăng phá nát đám cưới

Mới đây, theo Yahoo News đưa tin, nữ thần Cbiz Nhạc Vũ Đình mới đây đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi xuất hiện 1 bài đăng tố cáo nữ diễn viên có hành vi làm loạn, gây rối trong hôn lễ của 1 cặp đôi không phải người nổi tiếng. Trong bài đăng, người viết khẳng định Nhạc Vũ Đình không hề quen biết cô dâu chú rể, nhưng nữ diễn viên tự dưng dẫn fan ập vào hẳn phòng cưới của cặp đôi này để xin kẹo.

Dù trước đó không nhận được thiệp mời tới dự hôn lễ nhưng Nhạc Vũ Đình thoải mái ra vào phòng cưới như chốn không người. Cô chẳng những lấy kẹo phân phát cho fan mà còn giao lưu trò chuyện nhiệt tình với người hâm mộ như thể đang ở trong sự kiện của chính mình. Chưa dừng lại ở đó, Nhạc Vũ Đình còn hồn nhiên quảng cáo cho tác phẩm mới và dõng dạc chúc phim của mình sẽ thắng lớn.

1 số thành viên trong gia đình cô dâu chú rể có mặt tại căn phòng yêu cầu phía Nhạc Vũ Đình không được quay hình họ nhưng fan của nữ diễn viên phớt lờ, vẫn tải lên mạng nhiều đoạn clip không làm mờ mặt những người này. Theo bài đăng tố cáo, Nhạc Vũ Đình còn không thèm gửi tiền mừng cho cô dâu chú rể sau khi tạo ra khung cảnh nhốn nháo, hỗn loạn trong ngày vui của cặp đôi.

Nhạc Vũ Đình bị tố xông vào phòng cưới của 1 cặp đôi không quen biết, rồi làm đủ trò gây ra cảnh hỗn loạn

Trên các diễn đàn, netizen chỉ trích Nhạc Vũ Đình tơi bời vì cho rằng cô quá kém duyên và hành xử lố lăng, thậm chí còn gọi đây là “pha tự hủy” của nữ diễn viên nổi tiếng.

Giữa tâm bão chỉ trích, đại diện của Nhạc Vũ Đình đã phát ra văn bản phủ nhận thông tin nữ diễn viên không mời mà đến và phá nát hôn lễ 1 cặp đôi xa lạ. Theo đó, phòng làm việc của nữ thần Cbiz khẳng định cô nhận được lời mời từ cô dâu chú rể: “Nhạc Vũ Đình hôm đó đã đến phòng tân hôn của cặp đôi để gửi lời chúc mừng sau khi nhận được lời mời từ gia đình cặp đôi. Video gây xôn xao mới đây đã được cắt ghép ác ý, bóp méo sự thật. Điều này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự và hình tượng Nhạc Vũ Đình”. Cuối bài đăng, phía Nhạc Vũ Đình tuyên bố sẽ có hành động pháp lý nhằm bảo vệ danh dự cho nữ diễn viên.

Phía Nhạc Vũ Đình vừa chính thức lên tiếng giữa tâm bão chỉ trích nhắm vào người đẹp

Nhạc Vũ Đình sinh năm 2001, được xem là “đỉnh lưu” của làng phim ngắn xứ Trung nhờ hàng loạt tác phẩm thu hút đông đảo người xem. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi nữ diễn viên là mỹ nhân đẹp bậc nhất Cbiz nhờ nhan sắc thoát tục, đầy cuốn hút. Gần đây, cô khiến cộng đồng mạng dậy sóng với màn hợp tác cùng nam thần Ngô Hi Trạch (Vườn Sao Băng) trong phim ngắn Khom Lưng.