Trăn hoang dã dài nhất hành tinh xác lập kỷ lục Guinness

Con trăn Ibu Baron hiện đang được chăm sóc bởi nhà bảo tồn Budi Purwanto.

Một con trăn khổng lồ vừa được xác nhận là dài nhất thế giới trong tự nhiên, gây chấn động giới nghiên cứu và cộng đồng bảo tồn tại Indonesia. Con trăn này mang tên Ibu Baron, thuộc loài trăn mắt lưới ( Malayopython reticulatus ).

Phát hiện và đo đạc kỷ lục

Nhiếp ảnh gia tự nhiên Radu Frentiu, từng sống tại Bali hơn 20 năm, đã cùng hướng dẫn viên Diaz Nugraha đến vùng Maros, Nam Sulawesi cuối năm 2025 để tận mắt chứng kiến và đo đạc con trăn khổng lồ này.

Ngày 18/1, họ tiến hành cân đo với sự hỗ trợ của thước dây chuyên dụng, ghi lại toàn bộ bằng ảnh và video để đảm bảo minh bạch.

Kết quả cho thấy Ibu Baron dài 7,21m và nặng 96,6kg dù đang trong tình trạng bụng rỗng. Ông Frentiu cho biết nếu được gây mê để cơ bắp thả lỏng hoàn toàn, chiều dài thực tế của con trăn có thể tăng thêm 10-15%.

Trăn mắt lưới vốn đã là loài rắn dài nhất thế giới, thường đạt từ 3-5,8m. Tuy nhiên, những cá thể khổng lồ hiếm khi được xác minh chính thức vì thường biến mất hoặc bị giết trước khi có số liệu khoa học.

Việc Guinness World Records công nhận Ibu Baron trở thành minh chứng hiếm hoi cho kích thước thật sự của loài này.

Nhiếp ảnh gia Radu Frentiu đã ghi lại hình ảnh, cân nặng và đo chiều dài của con trăn khổng lồ Ibu Baron. Trong bức ảnh chụp cùng Ibu Baron, ông sử dụng drone để có góc nhìn tốt hơn do kích thước khổng lồ của con trăn.

Bảo tồn và ý nghĩa cộng đồng

Ngay sau khi thông tin lan truyền, nhà bảo tồn Budi Purwanto đã nhanh chóng hành động để cứu Ibu Baron khỏi nguy cơ bị bán hoặc giết hại. Ông xây dựng một nơi trú tạm trên đất của mình, nơi con trăn hiện sống cùng nhiều cá thể rắn được giải cứu khác.

Theo ông Frentiu, việc thả Ibu Baron về tự nhiên tiềm ẩn rủi ro lớn vì nguồn thức ăn như lợn rừng babirusa đang khan hiếm, trong khi khu dân cư lại dày đặc. Một con trăn khổng lồ như vậy dễ bị kéo đến gần làng mạc và gần như chắc chắn sẽ bị giết.

Tại Indonesia, tình trạng mất môi trường sống và suy giảm nguồn mồi đã khiến nhiều loài rắn lớn tiếp xúc gần hơn với con người.

Dù không có nọc độc, trăn mắt lưới vẫn là loài săn mồi mạnh mẽ, có thể giết gia súc và trong một vài trường hợp, có thể gây nguy hiểm cho người. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cùng nạn săn bắt lấy thịt và buôn bán trái phép khiến chúng thường bị tiêu diệt.

Ông Radu Frentiu, ông Budi Purwanto và những người dân làng ở Nam Sulawesi, Indonesia đã cùng nhau nâng con trăn để chụp ảnh tập thể sau khi hoàn tất việc đo đạc. Ít nhất 8 người cần phối hợp mới có thể xử lý con trăn một cách an toàn.

Trong quá trình đo đạc, ít nhất 8 người dân địa phương phải cùng nhau nâng Ibu Baron để chụp ảnh lưu niệm, cho thấy kích thước khổng lồ của nó. Frentiu và Nugraha hy vọng việc Guinness công nhận sẽ giúp cộng đồng nhìn nhận giá trị của những cá thể khổng lồ này và coi chúng là nguồn tài nguyên lâu dài thay vì mối đe dọa.

Ông nhấn mạnh tiềm năng phát triển du lịch sinh thái chuyên về bò sát - một lĩnh vực đang nổi có thể mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương.

“Điều này có thể trao cho loài vật sự quan trọng và giá trị, khuyến khích người dân bảo vệ thay vì tiêu diệt,” Frentiu nói.

Dù Ibu Baron hiện giữ kỷ lục, Frentiu tin rằng ngoài kia vẫn còn những cá thể lớn hơn. “Tôi không nghĩ đây là con trăn hoang dã lớn nhất từng tồn tại. Tôi chỉ may mắn gặp được nó. Ngoài kia vẫn còn nhiều điều kỳ lạ khác, và đây chắc chắn chưa phải là cuối cùng,” ông chia sẻ.