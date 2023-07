Trận giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng tạo cơn sốt ở New Zealand

Liên đoàn Bóng đá New Zealand giới thiệu về trận giao hữu giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand và Việt Nam ở sân bay TP Napier. ẢNH: ANH THƯ

Trận đấu được tổ chức trên sân McLean Park, TP Napier, vào lúc 12 giờ 30 ngày 10-7 (giờ Việt Nam). Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của đội chủ nhà (hạng 26 FIFA) trước khi bước vào World Cup nữ 2023. Còn với thầy trò HLV Mai Đức Chung (hạng 32 FIFA) sẽ là trận giao hữu đầu tiên kể từ khi đặt chân xuống New Zealand. Các cô gái “kim cương” Việt Nam đang bước vào quá trình chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.



Tròn 10 năm, sân McLean Park, địa điểm chuyên tổ chức 2 môn cricket và bóng bầu dục, được chuyển đổi công năng để đăng cai một trận đấu bóng đá quốc tế. Đồng thời, đây cũng lần đầu tiên mà đội tuyển nữ New Zealand đến thi đấu ở TP Napier.

Theo Giám đốc tổ chức sự kiện TP Napier, ông Kevin Murphy, việc tổ chức trận giao hữu giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand và Việt Nam là cách tuyệt vời để giúp thúc đẩy cơn sốt bóng đá ở Vịnh Hawke's, đồng thời thu hút mọi người tham gia vào các lễ hội hưởng ứng World Cup nữ 2023 do New Zealand làm đồng chủ nhà (cùng với Australia).

Ông Murphy phát biểu trên nhật báo The New Zealand Herald: “Thật tuyệt vời khi thấy những hoạt động thể thao sôi nổi mang tầm cỡ thế giới đến với thành phố của chúng tôi. Tôi đang mong đợi khoảng 5.000 người hâm mộ đến sân theo dõi trận giao hữu, trải nghiệm những hoạt động vui chơi bên lề trước thềm World Cup nữ 2023”.

Các hoạt động "ăn theo" World Cup nữ 2023 dần được triển khai ở New Zealand.

Theo Ban tổ chức trận đấu, giá vé xem trận giao hữu giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand và Việt Nam được bán với mức thấp nhất 5,5 đô la NZ cho trẻ em (khoảng 80.000 đồng Việt Nam) và 16 đô la NZ cho người lớn (235.000 đồng). Toàn bộ vé được nước chủ nhà bán online thông qua website: ticketek.co.nz. Ông Murphy cũng khuyến khích những người muốn tham dự sự kiện nên đến sớm và mua vé trước.



Trận giao hữu giữa 2 đội tuyển nữ New Zealand và Việt Nam còn mang ý nghĩa đậm tính nhân văn khi trở thành sự kiện thể thao quốc tế đầu tiên được tổ chức tại TP Napier, kể từ khi khu vực này bị tàn phá bởi bão Gabrielle hồi đầu tháng 2. “Bóng đá là để gắn kết mọi người lại với nhau, từ mọi tầng lớp xã hội, và tôi nghĩ đó chính là điều TP Napier cần sau một khởi đầu đầy khó khăn trong năm 2023”, ông Murphy chia sẻ.

Liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam, thì trong sáng 6-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt ở TP Napier sau chuyến bay kéo dài gần 1 ngày xuất phát từ Hà Nội. Toàn đội sẽ có 4 ngày tập luyện trước khi bước vào trận giao hữu với đội tuyển nữ chủ nhà. Sau đó 4 ngày là trận giao hữu cuối cùng gặp Tây Ban Nha trước khi dự World Cup nữ 2023.