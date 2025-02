Man City vs Liverpool: So sánh sự sa sút của nhà vô địch Premier League với sự trỗi dậy của đội đầu bảng

Trận đấu thú vị nhất giữa hai đội trong những năm 1990 là vào ngày cuối cùng của mùa giải 1995-96 khi họ hòa 2-2 tại Maine Road – sân cũ của Man xanh, với việc Man City vươn lên từ hai bàn thua để gỡ hòa trước khi dường như bằng lòng với một điểm, không nhận ra rằng họ cần đến 3 điểm để tránh xuống hạng.

Trận đấu đầu tiên của họ tại Etihad Stadium vào tháng 12 năm 2003 cũng kết thúc với tỷ số 2-2, với bàn gỡ hòa ở phút 90 từ cựu người hùng Liverpool, Robbie Fowler giúp Man City giành được một điểm, nhưng đó vẫn chưa thực sự là một cuộc đối đầu. Liverpool quan tâm nhiều hơn đến việc vượt qua nửa còn lại của Manchester. Man xanh chưa phải là đối thủ lớn.

Tuy nhiên, kể từ cuộc đua vô địch kịch tính vào mùa giải 2018-19 – khi Man City vượt qua Liverpool với 98 điểm so với 97 – hai đội đã đặc biệt háo hức để vượt lên nhau. Pep Guardiola vs Jürgen Klopp là cuộc đối đầu của những người khổng lồ mà mọi người mong đợi, nhưng cuộc cạnh tranh đó đã kết thúc vào mùa giải trước khi hlv người Đức rời khỏi vị trí tại Anfield.

Arne Slot đến vào mùa hè năm 2024 và hy vọng rằng một cuộc đối đầu mới sẽ được hình thành. Tuy nhiên, sự ra đi của Klopp cũng trùng hợp với sự sa sút về phong độ của Man City. Liverpool dễ dàng giành chiến thắng 2-0 tại Anfield vào tháng 12, và trước trận đấu lượt về tại Etihad vào Chủ nhật, đội đầu bảng Premier League đang dẫn trước City ở vị trí thứ tư 17 điểm, dù đã chơi nhiều hơn một trận sau trận hòa 2-2 tại Aston Villa vào thứ Tư. Cùng đêm đó, Man City bị kéo lê khắp sân Santiago Bernabéu bởi Real Madrid – và đặc biệt là Kylian Mbappé – khi họ bị loại khỏi Champions League sau cú hat-trick của tiền đạo người Pháp.

Liverpool chưa giành chiến thắng tại Etihad ở Premier League kể từ trận đấu đầu tiên của Klopp tại đây với tư cách là HLV, khi đè bẹp đội của Manuel Pellegrini với tỷ số 4-1 vào tháng 11 năm 2015. Kể từ đó, đó là một chuỗi liên tục các trận hòa hoặc chiến thắng của City. Tuy nhiên, bước vào trận đấu này, Liverpool là đội được đánh giá cao hơn – chỉ một chút, nhưng nó có vẻ quan trọng. Siêu máy tính Opta dự đoán họ sẽ thắng vào Chủ nhật với tỷ lệ 38,7%.

Kể từ đầu mùa giải 2021-22, City chưa bao giờ là đội được đánh giá thấp hơn trong bất kỳ trận đấu sân nhà nào, với tỷ lệ gần nhất trước cuối tuần này theo siêu máy tính là trận đấu với Liverpool vào tháng 4 năm 2022 (City 42,6%, Liverpool 28,6%), trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Đã có những mùa giải gần đây khi hai đội gặp nhau với Liverpool tụt lại phía sau, nhưng với hình ảnh không quen thuộc của City là đội đã tụt lại phía sau mùa giải này. Vậy đâu là những sự khác biệt ở khía cạnh các con số

Ghi bàn Man City có thể không mạnh mẽ như những mùa giải gần đây, nhưng họ vẫn là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại Premier League 2024-25 trước vòng đấu 26. Chiến thắng 4-0 trước Newcastle United vào thứ Bảy tuần trước giúp họ đạt 52 bàn sau 25 trận đấu, nhiều hơn Arsenal (51), Tottenham (49) và Chelsea (47), nhưng kém hơn Liverpool (62).

Họ có số lần dứt điểm nhiều thứ hai tại Premier League mùa này (413), nhưng chỉ có tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao thứ tư (46,8), kém hơn Liverpool (59,5), Chelsea (50,1) và Bournemouth (47,8).

Dù vậy, họ đã thắng năm trong bảy trận gần nhất tại giải đấu (thua 1), ghi 22 bàn trong thời gian đó để cải thiện phần nào các con số của mình. Bất chấp điều đó, City đang trên đà ghi 79 bàn tại giải đấu mùa này, con số thấp nhất của họ tại Premier League kể từ khi Guardiola đến, với 80 bàn trong mùa giải đầu tiên của ông tại Anh.

Bàn thắng của Man City dưới thời Guardiola tại giải ngoại hạng

Cú hat-trick của Omar Marmoush, người mới đến, trước Newcastle vào cuối tuần trước nên là một dấu hiệu tích cực cho những điều sắp tới với City, khi chân sút người Ai Cập mang đến sự hỗ trợ rất cần thiết cho Haaland.

Liverpool dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng với nhiều hơn 10 bàn so với City. Liverpool chưa từng vượt qua City về số bàn thắng trong một mùa giải kể từ mùa 2012-13. Những nỗ lực phi thường của Mohamed Salah rõ ràng đã giúp ích cho điều đó. Tổng số bàn thắng và kiến tạo của anh đã mang về 31 điểm cho Liverpool mùa này, nhiều nhất bởi một cầu thủ trong một mùa giải Premier League kể từ Jamie Vardy của Leicester City mùa 2015-16 (32).

Salah có 24 bàn thắng và 15 kiến tạo tại Premier League mùa này, chỉ kém năm lần tham gia bàn thắng so với kỷ lục nhiều nhất trong một mùa giải 38 trận của giải đấu. Sau bàn thắng và kiến tạo trong trận hòa tại Villa vào thứ Tư, Salah trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn và kiến tạo trong 10 trận đấu khác nhau tại một trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu trong một mùa giải kể từ Lionel Messi mùa 2014-15 (11 cho Barcelona).

Để thủng lưới Alex Ferguson từng nói nổi tiếng: “Tấn công giúp bạn thắng trận, phòng ngự giúp bạn giành chức vô địch.” Đó là một tuyên bố mang tính biểu tượng, dù không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu nói vẫn đúng. Bạn phải có hàng phòng ngự vững chắc để tích lũy đủ điểm số và tham gia vào cuộc đua vô địch.

Man City đã để thủng lưới 35 bàn tại Premier League mùa này, 9 đội khác có thành tích phòng ngự tốt hơn. Điều đáng lo ngại nhất đối với City là họ đang để thủng lưới trung bình 1.4 bàn mỗi trận, nghĩa là họ có nguy cơ để lọt lưới 53 bàn khi mùa giải kết thúc. Đó sẽ là con số cao nhất kể từ mùa giải 2007-08 (cũng là 53 bàn).

Trong khi đó, chỉ có Arsenal (22 bàn) để thủng lưới ít hơn so với Liverpool (26 bàn) mùa này. Một khía cạnh thú vị khi so sánh cơ hội mà Man City và Liverpool để đối thủ tạo ra mùa này là chất lượng của những cơ hội đó. Liverpool có chỉ số xGA (bàn thua dự kiến) trung bình mỗi cú sút thấp nhất tại Premier League (0.09), trong khi City có chỉ số cao nhất (0.14). Nói chung, những cú sút mà đội của Guardiola chịu có khả năng cao hơn sẽ trở thành bàn thắng. Thực tế, City đã đối mặt với ít hơn 11 cú sút so với Liverpool mùa này (245 so với 256), nhưng lại để lọt lưới nhiều hơn 11.0 xGA (35.1 so với 24.1).

Chỉ số xG của Man City tại Premier League 2024-25

Chỉ số xG của Liverpool tại Premier League 2024-25

Lần cuối cùng Liverpool để thủng lưới ít hơn City trong một mùa giải là vào năm họ vô địch Premier League 2019-20, và họ hy vọng sẽ lặp lại cả hai thành tích đó vào mùa giải này.

Độ khó bị đánh bại

Nếu có một đội từng được coi là gần như bất khả chiến bại trong những năm gần đây, đó chính là Man City. Nhấn mạnh vào từ từng . Kể từ khi Guardiola đến, số lần thua nhiều nhất của City trong một mùa giải Premier League là chín (2019-20), trong khi mùa trước họ chỉ thua ba trận.

Nhưng sau chỉ 25 trận đấu mùa này, họ đã thua bảy lần. Phần lớn điều này đến từ giai đoạn đã đề cập trước đó vào tháng 11 và tháng 12, khi họ thua Bournemouth, Brighton, Tottenham, Liverpool, Manchester United và Aston Villa trong vòng chỉ tám trận. Trận thua duy nhất khác của họ trong tám trận kể từ đó là trước Arsenal, với tỷ số 1-5 tại Emirates Stadium.

Trận thua 1-3 tại Madrid vào thứ Tư là lần thứ 13 City thua trong mùa giải này trên mọi đấu trường, và đó là con số thua nhiều nhất của một đội bóng do Guardiola dẫn dắt trong một mùa giải kể từ khi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

Ngược lại, Liverpool chỉ thua một lần trong 26 trận đấu tại giải ngoại hạng, đó là trận thua 0-1 trước Nottingham Forest vào tháng Chín. Họ đã bất bại trong 22 trận gần nhất tại Premier League (15 thắng, 7 hòa). Những năm gần đây, Liverpool có những mùa giải thăng trầm về số trận thua. Họ từng có những mùa giải ấn tượng như 2018-19, khi chỉ thua một trận – trước City – và chỉ thua hai lần vào mùa 2021-22. Trong cả hai mùa giải đó, họ đạt hơn 90 điểm nhưng đều bị City vượt qua với cách biệt một điểm.

Cho đến đầu năm mới mùa này, đội của Slot cũng bất bại tại cúp Liên đoàn và Champions League, nhưng sau đó họ đã thua ba trận: 0-1 trước Spurs trong lượt đi bán kết cúp Liên đoàn, 2-3 trước PSV trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League với đội hình thay đổi nhiều, và thua sốc 0-1 trước Plymouth Argyle tại FA Cup với đội hình tương tự.

Về cơ bản, khi sử dụng phần lớn các cầu thủ chủ chốt, Liverpool chỉ thua một lần kể từ trận thua trước Forest hơn năm tháng trước, và đó là trong một trận đấu mà họ biết mình có thể chấp nhận thua vì còn lượt về trên sân nhà.

Dù vậy, đây vẫn là Manchester City vs Liverpool, đây vẫn là Premier League, và mọi thứ đều có thể xảy ra. Những trận đấu này luôn có tác động lớn đến cuộc đua vô địch Premier League, và lần này cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc cho Guardiola, điều tốt nhất ông có thể hy vọng là giúp đỡ trợ lý cũ của mình, Mikel Arteta và Arsenal.

Bước tiếp theo của City sẽ là đảm bảo suất dự Champions League và chuẩn bị cho mùa giải tới, khi họ sẽ cố gắng biến trận đấu này thành một cuộc đối đầu căng thẳng với sự tham gia của chính họ trong cuộc đua vô địch. Còn với Liverpool, họ có thể tiến gần hơn đến chức vô địch với một chiến thắng vào Chủ nhật. Tuy nhiên, họ sẽ nhận thức rõ rằng, bất kể phong độ thế nào, chiến thắng tại Etihad luôn dễ nói hơn làm.