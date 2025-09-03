Trần đời chưa thấy ai hầu toà như sao nữ này: Hết cợt nhả, ngủ gục, rồi lại xô xát ngay sau xét xử!

Ngày 3/9, tờ Page Six đưa tin phiên tòa dân sự xét xử vụ Cardi B bị cáo buộc hành hung 1 nữ nhân viên bảo vệ đã chính thức khép lại. Sau gần 1 giờ nghị án, bồi thẩm đoàn tuyên bố nữ rapper hàng đầu không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong vụ việc, cũng như không cần phải bồi thường 24 triệu USD (hơn 600 tỷ đồng) cho nguyên đơn. Sau phán quyết của tòa, Cardi B bày tỏ sự nhẹ nhõm và mạnh mẽ tuyên bố: "Tôi không động vào cô ấy. Tôi sẽ phủ nhận điều này đến khi chết. Tôi làm việc cật lực để kiếm tiền lo cho con cái của mình. Vì vậy, ai mà dám kiện tôi mấy vụ vụn vặt, tôi sẽ kiện ngược và bắt họ phải trả giá. Vì những chuyện thế này là không chấp nhận được. Đừng nghĩ bạn có thể kiện tôi và tôi sẽ ngồi im để đưa tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra cho bạn".

Tuy nhiên, không phải kết quả vụ kiện, thái độ của Cardi B ngày ra tòa mới là điều được công chúng chú ý. Giống các phiên xử trước đó, nữ ca sĩ này tiếp tục trình làng 1 loạt tiểu phẩm hài. Cô bị ống kính máy quay tóm gọn khoảnh khắc ngủ gật như thể "chị đã quá mệt mỏi", không thèm lắng nghe mà để cho luật sư tự xử trong phần tranh luận tại phiên tòa cuối cùng. Sau khi được tuyên thắng kiện và rời khỏi tòa, Cardi B còn nổi quạo chửi bới, ném bút dạ vào người 1 phóng viên vì cho rằng đối phương thiếu tôn trọng cô. Được biết nữ rapper này đã bị phóng viên dí hỏi về tin đồn mang thai với chồng cũ Offset. Chứng kiến hành động gây hấn gây sốc của Cardi B, luật sư của cô phải vội can ngăn. Nhiều người cho rằng nữ nghệ sĩ hàng đầu có lẽ lại muốn hẹn gặp tòa án vào năm sau.

Cardi B diện nguyên cây đồ chấm bi đen - trắng, gắn nơ "bự chảng" ra tòa

Nữ rapper tươi rói rời tòa sau khi được tuyên trắng án

Cardi B ngủ gật giữa tòa trước khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết về vụ kiện của cô

Hết ngủ gật lên gật xuống trên tòa, Cardi B lại gây sốc với hành động ném đồ vào phóng viên dù vừa mới thắng kiện

Không chỉ vậy, Cardi B còn mặc nguyên bộ outfit hầu tòa, quay video nhá hàng ca khúc mới Bodega Baddie trong album sắp phát hành mang tên Am I The Drama? ngay sau khi về nhà từ tòa án. Hiện, video về thái độ tỉnh bơ và "cợt nhả" mắc cười của Cardi B trong phiên tòa xét xử thu hút hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng MXH toàn cầu.

Vừa về nhà, Cardi B đã mặc nguyên bộ outfit hầu toà để quay video quảng bá cho bài hát mới

Vào năm 2020, ngôi sao từng đoạt giải Grammy này đã bị 1 nữ nhân viên bảo vệ khởi kiện với cáo buộc hành hung thô bạo tại tòa nhà y tế Beverly Hills. Nguyên đơn cho biết đã bị Cardi B khạc nhổ, đánh vào đầu và mặt, chửi bới phân biệt chủng tộc. Nữ nhân viên bảo vệ còn khẳng định móng tay dài của Cardi B đã ra những vết cắt nghiêm trọng trên mặt, khiến cô phải tiến hành thẩm mỹ điều trị thương tích. Nguyên đơn yêu cầu vào năm 2020, ngôi sao từng đoạt giải Grammy này đã bị 1 nữ nhân viên bảo vệ khởi kiện với cáo buộc hành hung thô bạo tại tòa nhà y tế Beverly Hills.

Trong nhiều ngày ra tòa, Cardi B lên đồ như đi sự kiện, mỗi ngày đổi 1 bộ tóc giả khác nhau khiến ai cũng tò mò và còn khiến cả tòa án bật cười nghiêng ngả với những câu trả lời lạc quan, nhưng không kém phần thẳng thắn để bác bỏ cáo buộc.

Loạt biểu cảm hài hước của nữ rapper đanh đá trên tòa

Cardi B sinh năm 1992, là 1 trong những nữ rapper nổi bật nhất hiện tại của nền âm nhạc thế giới. Tên tuổi cô bứt phá nhanh chóng với bản hit Bodak Yellow (2017) - ca khúc đưa Cardi B trở thành nữ rapper solo đầu tiên trong gần 20 năm đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Sau đó, album đầu tay Invasion of Privacy (2018) giúp cô giành giải Grammy cho Album rap xuất sắc nhất.

Cardi B là nữ rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới

Nguồn: Page Six



