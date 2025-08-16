Trần đời chưa thấy ai “điên” như mỹ nhân này: Chỉ uống nước và ăn muối suốt 2 tuần, đến mức đó thì thua!

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình The Queen of Insight trên đài SBS, khán giả có dịp chứng kiến những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống không tưởng của các nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, đặc biệt là chuyện giữ dáng khắc nghiệt phía sau ánh hào quang. Nữ diễn viên Kim Ok Vin xuất hiện tại chương trình và thẳng thắn thừa nhận rằng khi không bận rộn đóng phim, cô và nhiều đồng nghiệp cũng ăn uống “rất thoải mái” chẳng khác gì người thường. Tuy nhiên, để có thể xuất hiện hoàn hảo trên màn ảnh hoặc tại các sự kiện thảm đỏ phim ảnh, họ phải tìm đủ mọi cách để kiểm soát cân nặng.

Cụ thể, Kim Ok Vin chia sẻ bí kíp giữ cân để đóng phim của mình là ăn nhiều thịt. Theo cô, nếu không ăn đủ protein, cơn đói sẽ nhanh chóng ập đến và dễ khiến bản thân “vỡ trận”. “Tôi luôn cố gắng có ít nhất một bữa trong ngày là thịt gà, bò hoặc heo, chỉ nướng đơn giản với dầu olive và muối. Khi thèm quá thì chấm cùng sốt ít calo như Sriracha để không bị ngán”, nữ diễn viên chia sẻ.

Kim Ok Vin chia sẻ tại chương trình

Thế nhưng đó vẫn chưa là gì so với trải nghiệm ép cân khắc nghiệt để tham dự lễ trao giải phim ảnh APAN 2023. Cô thừa nhận suốt 2 tuần trước khi lễ trao giải diễn ra, cô chỉ uống nước và ăn muối với mục tiêu duy nhất là lọt vào chiếc váy yêu thích. “Bình thường tôi ăn uống khá thoải mái, nhưng khi có sự kiện quan trọng, tôi buộc phải siết lại. Lúc đó không còn lựa chọn nào khác”, Kim Ok Vin nhớ lại.

Kim Ok Vin tại sự kiện năm đó

Hình ảnh Kim Ok Vin xuất hiện rạng ngời trong chiếc váy đen sang trọng và cắt xẻ quyến rũ tại APAN 2023 càng khiến người xem bất ngờ. Để có được khoảnh khắc tỏa sáng vài phút trước ống kính, nữ diễn viên đã phải trải qua quá trình kìm nén và hy sinh vô cùng gian khổ. Và thành quả còn xứng đáng hơn nữa khi năm đó, mỹ nhân họ Kim cùng chiếc đầm quyến rũ của mình đã được tỏa sáng trên sân khấu lễ trao giải. Nữ diễn viên đã xuất sắc vượt qua mọi đối thủ để nhận giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại mùa APAN năm đó, một sự hi sinh thực sự xứng đáng.