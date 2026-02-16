Trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm sẵn sàng khai hỏa đón Giao thừa

Sáng 16/2 (tức 29 Tết), tại hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dân quân và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để lắp đặt, chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026.
11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:
Địa điểm
1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm
2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm
3 Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng
4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm
5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông
7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây
8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì
9 Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh
10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh
11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm
23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:
Địa điểm
1 Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ
2 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai
3 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng
4 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa
5 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy
6 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân
7 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh
8 Sân vận động xã Quảng Oai
9 Sân vận động xã Đan Phượng
10 Sân vận động xã Thạch Thất
11 Sân vận động phường Chương Mỹ
12 Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc
13 Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai
14 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)
15 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức
16 Sân vận động xã Vân Đình
17 Sân vận động xã Sóc Sơn
18 Sân vận động xã Phúc Thọ
19 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai
20 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng
21 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu
22 Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi
23 Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ