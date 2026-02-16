Trận địa pháo hoa bên Hồ Gươm sẵn sàng khai hỏa đón Giao thừa

Sáng 16/2 (tức 29 Tết), tại hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dân quân và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để lắp đặt, chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán 2026.

Trận địa bắn pháo hoa số 1 tại khu vực hồ Gươm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thùng pháo hoa được nẹp gỗ cố định

Mỗi trận địa pháo hoa tầm cao sử dụng 700 quả pháo, 60 giàn pháo hoa tầm thấp và 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa. Các trận địa pháo hoa tầm thấp mỗi điểm bắn 120 giàn.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 7.700 quả pháo hoa tầm cao, 3.420 giàn pháo hoa tầm thấp, cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, giàn phun hoa và mạch phun hoa, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn.

Hồ Gươm là điểm duy nhất tại Thủ đô có 2 trận địa bắn pháo hoa.

Tổng kinh phí thực hiện được khái toán gần 40 tỷ đồng từ ngân sách.

Để đảm bảo an toàn, các quả pháo được vận chuyển đến trận địa sau đó các chiến sĩ mới tiến hành công tác nối mồi lửa vào pháo.

Tất cả các công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng và bảo đảm công tác an toàn. Trong lúc lắp pháo, các chiến sĩ tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn như: không hút thuốc, không điện thoại hay bật lửa và các vật dụng tạo ra tia lửa, điện.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Hồng Hà, việc xây dựng trận địa bắn pháo hoa cũng như kết nối pháo hoa là một công việc đòi hỏi phải hết sức cụ thể, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Hòa, đối với 2 trận địa của hồ Gươm, dự kiến mật độ người dân sẽ đến xem rất là đông. Vì vậy, theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đơn vị tổ chức thiết kế xây dựng lượng bắn pháo hoa ở trên hai trận địa này là rất lớn.

Tại 2 trận địa ở hồ Gươm có tổng cộng 1.400 quả pháo hoa tầm cao, 120 giàn pháo hoa tầm thấp. Đối với pháo hoa hỏa thuật là 90 giàn kết hợp với 30 mạch hỏa thuật các loại.

11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật:

Địa điểm

1 Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới, phường Hoàn Kiếm

2 Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm

3 Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Hai Bà Trưng

4 Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm

5 Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

6 Hồ Văn Quán, phường Hà Đông

7 Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây

8 Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Thanh Trì

9 Trung tâm Thể dục thể thao, xã Đông Anh

10 Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh

11 Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp:

Địa điểm

1 Đông Nam Hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ

2 Công viên Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai

3 Công viên Long Biên, phường Việt Hưng

4 Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa

5 Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy

6 Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân

7 Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh

8 Sân vận động xã Quảng Oai

9 Sân vận động xã Đan Phượng

10 Sân vận động xã Thạch Thất

11 Sân vận động phường Chương Mỹ

12 Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic thuộc xã Thượng Phúc

13 Sân thượng tầng 6, Trụ sở cơ sở 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai

14 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính)

15 Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức

16 Sân vận động xã Vân Đình

17 Sân vận động xã Sóc Sơn

18 Sân vận động xã Phúc Thọ

19 Công viên cây xanh, xã Thanh Oai

20 Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng

21 Khu Trạm bơm, xã Minh Châu

22 Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi

23 Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ



