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'Trận địa' nhà chồ, hàng quán sai phép lấn chiếm cảnh quan vịnh đẹp thế giới

NGUYỄN VƯƠNG
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Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm trái phép hành lang bờ biển tại khu vực vịnh biển Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) làm xấu xí hình ảnh vịnh đẹp thế giới.

Cảnh nhà chồ, nhà hàng sai phép ‘bôi bẩn’ cảnh quan vịnh đẹp thế giới ở Huế

- Ảnh 1.

Sở hữu bãi cát trắng trải dài, cảnh quan tự nhiên đặc trưng, Vịnh Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế ), được công nhận là thành viên Câu lạc bộ Các vịnh đẹp nhất thế giới năm 2009. Đây cũng là điểm đến du lịch nổi tiếng, bãi tắm cộng đồng thu hút đông đảo người dân và du khách.

- Ảnh 2.

Thế nhưng, nhiều năm qua, các nhà hàng, quán ăn dựng lên san sát đua nhau lấn trái phép ra mép biển.. khiến hình ảnh một trong những hình ảnh vịnh đẹp thế giới bị “bôi bẩn”.

- Ảnh 3.

Một số công trình sử dụng cột bê tông kiên cố, đóng sâu xuống nền cát làm khung nhà chồ phục vụ kinh doanh… tạo ra hình ảnh nhếch nhác, phản cảm.

- Ảnh 4.

Tại một tuyến đường ra biển, hạng mục của nhà hàng chắn ngang lối xuống, khiến người dân muốn tiếp cận bãi biển phải đi đường vòng hoặc đi qua các hàng quán, gây bất tiện trong quá trình di chuyển.

- Ảnh 5.

Những công trình trái phép này cứ thế tồn tại suốt nhiều năm làm xấu xí hình ảnh của Vịnh Lăng Cô.

- Ảnh 6.

Qua rà soát giữa tháng 10, xã Chân Mây - Lăng Cô xác định còn 6 quán ăn dựng nhà chồ, cơi nới bằng trụ bê tông lấn bãi biển Bình An và Lăng Cô. Các công trình tồn tại nhiều năm trong hành lang bảo vệ bờ biển, cần được xử lý dứt điểm.

- Ảnh 7.

UBND xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức các cuộc làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực Bình An (Vịnh Chân Mây), Loan Lý và Đông Dương (Vịnh Lăng Cô), tuyên truyền quy định về đất đai, quy hoạch, xây dựng, đồng thời vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm .

- Ảnh 8.

Sau khi làm việc, các hộ cam kết tự di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trước ngày 31/10. UBND xã giao Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc thực hiện cam kết và hoàn trả mặt bằng.

- Ảnh 9.

Ghi nhận cho thấy, hiện các hộ kinh doanh đang bắt đầu tháo dỡ các công trình vi phạm theo đúng như cam kết với UBND xã Chân Mây - Lăng Cô.

- Ảnh 10.

Sau tháo dỡ, những vật liệu còn sử dụng được các hộ thu gom để tận dụng lại. Trong khi đó, một số trụ bê tông đóng sâu xuống bãi cát vẫn chưa được xử lý triệt để.

- Ảnh 11.

Chị Ngô Thiện Cẩm (chủ quán Biển Ngọc ở bờ biển V ịnh Lăng Cô ) cho biết, sau khi được chính quyền địa phương thông báo, tuyên truyền, từ ngày 16/10, quán bắt đầu tháo dỡ hạng mục, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10 để trả lại không gian phục vụ hoạt động du lịch của địa phương.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trong đợt 1, địa phương triển khai di dời 6 hộ kinh doanh lấn chiếm không gian bãi biển tại 3 thôn. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ cơ bản đồng tình và chủ động huy động nhân công tháo dỡ. Địa phương đang đôn đốc các hộ thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 30/10. Đối với những hộ không thực hiện đúng thời hạn, địa phương sẽ lập biên bản, tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế theo quy định.

Ngoài ra, xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ nghiên cứu phương án tổ chức không gian dịch vụ ven biển phù hợp với quy hoạch và quy định, vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch, vừa bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng.

Tags

vịnh lăng cô

lấn chiếm

tháo dỡ

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