'Trận địa' nhà chồ, hàng quán sai phép lấn chiếm cảnh quan vịnh đẹp thế giới

Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm trái phép hành lang bờ biển tại khu vực vịnh biển Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) làm xấu xí hình ảnh vịnh đẹp thế giới.
Cảnh nhà chồ, nhà hàng sai phép ‘bôi bẩn’ cảnh quan vịnh đẹp thế giới ở Huế
Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trong đợt 1, địa phương triển khai di dời 6 hộ kinh doanh lấn chiếm không gian bãi biển tại 3 thôn. Sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ cơ bản đồng tình và chủ động huy động nhân công tháo dỡ. Địa phương đang đôn đốc các hộ thực hiện, bảo đảm hoàn thành việc tháo dỡ trước ngày 30/10. Đối với những hộ không thực hiện đúng thời hạn, địa phương sẽ lập biên bản, tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế theo quy định.
Ngoài ra, xã Chân Mây - Lăng Cô sẽ nghiên cứu phương án tổ chức không gian dịch vụ ven biển phù hợp với quy hoạch và quy định, vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, phát triển du lịch, vừa bảo đảm quyền tiếp cận biển của cộng đồng.