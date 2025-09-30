Trận chiến nảy lửa giành quyền kiểm soát Shandrigolovo

Khu vực này đã được các quân nhân thuộc Quân đội Hỗn hợp Vệ binh số 20 của Nhóm Lực lượng Phương Tây của Nga kiểm soát. Các lực lượng tấn công được yểm trợ bởi tổ pháo binh và UAV tấn công.

Theo video, lực lượng Nga đã phá hủy trang thiết bị quân sự đối phương, các trận địa bắn và các điểm chỉ huy, quan sát. Sau đó, các nhóm tấn công tiến vào khu định cư, rà soát các ngôi nhà và công trình bằng vũ khí cá nhân, loại phần còn lại của lực lượng đồn trú.

Hoàn tất việc kiểm soát, binh sĩ giương cờ Nga trên khu vực. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các đơn vị thuộc Nhóm Lực lượng phía Tây tiếp tục tiến lên, đối phương đang rút khỏi các khu định cư và công sự từng bước.

Theo Bộ trên, binh sĩ Nga thu được chiến lợi phẩm và bắt giữ tù binh.